【Do姐有問題】天后鄭秀文罕有重返無綫　阿Sa爆同C君同年同月生

天后鄭秀文（Sammi）跟蔡卓妍（阿Sa）早前為電影《聖荷西謀殺案》宣傳，雖然因疫情影響，電影延遲上映，但Sammi早前就罕有重返無綫，與阿Sa一起擔任全新一輯《Do姐有問題》的重量級嘉賓兼宣傳新戲。兩人在節目中除了跟Do姐和農夫玩遊戲，還參與無綫經典電視場面問答遊戲，未知道曾拍劇的Sammi能否勝出？

Do姐和Sammi分別於Instagram分享了跟Sammi和阿Sa的合照，並留言寫道：「萬眾期待的一集！」而Sammi就留言笑指：「好好玩。到底賽果如何？」在預告中看到Sammi和阿Sa玩得非常開心，不過當被問到誰會勝出，Sammi就自嘲冇記性，而阿Sa就直言自己運氣非常好，不過就好希望兩人可以奪得雙冠軍。

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節目每集都會播出不同藝人的昔日演出片段，Sammi和阿Sa受訪時笑言不怕翻看年輕時的演出，Sammi直言這些都是自己構成的一部分。另外，阿Sa就透露在節目中跟C君同隊的原因是兩人同年同月生。當C君捉弄阿Sa指自己患「單思病」叫她別靠太近，令阿Sa捧腹大笑，而兩大天后駕臨《Do姐有問題》將於今晚（23/7）播出。

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