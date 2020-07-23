長瀨智也宣布退出TOKIO　尊尼事務所當家藝人近年紛離巢

日本尊尼事務所男子樂團東京小子（TOKIO）1994年正式出道，主唱長瀨智也在1990年加入，一直都是人氣王，也是隊中曝光度、國民認知度最高的主力成員。然而日媒卻在22日驚爆，他將離開J家，但TOKIO不會因此解散。

據日媒《週刊文春》報導，今年41歲的TOKIO成員長瀨智也，將於明年3月底正式退出尊尼事務所，相關消息將於當晚透過粉絲俱樂部今晚將正式宣佈。據悉，剩下3人的TOKIO不會解散，將以城島茂、國分太一、松岡昌宏的三人體繼續活動。

長瀨智也（右一）被爆明年3月將離開傑尼斯，TOKIO將以三人活動（TOKIOカケルは官方宣傳照）

TOKIO於22日晚間正式宣佈，長瀨智也將在明年三月底退團，同時離開尊尼事務所。聲明中表示：「我們TOKIO經過很長時間的各種討論，已經在一起太久，我們尊重長瀨智也想走出新道路的決定。」此外也同時宣布，城島茂將會成為尊尼姐妹企業社長。

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TOKIO成員自1989年就陸續開始於雜誌和節目亮相，直到1994年正式出道，當年出道僅2個月便前進日本武道館舉辦演唱會。同年12月31日，再度以出道短短3個月又10天受邀參加「NHK紅白歌合戰」，創下紅白初登場的最快紀錄，直到2005年才被WaT打破。2018年成員山口達也因猥褻事件宣布從TOKIO以及尊尼事務所退出。短短兩年，又再度傳出長瀨智也將離開的消息。

2018年成員山口達也因猥褻事件宣布從TOKIO以及尊尼事務所退出。短短兩年，卻又再度傳出長瀨智也將離開的消息（日本雜誌封面截圖）

尊尼事務所曾經是日本首屈一指的偶像經紀公司，不過近年來受到KPOP衝擊，加上即使已經鬆綁，但仍相對嚴格的社群政策，早就不符合時下趨勢，在娛樂圈的影響力已逐漸降低。外傳公司也一直有高層權力鬥爭，近年來退出事務所自立門戶的藝人越來越多。

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