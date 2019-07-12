由偶像之父Johnny喜多川經手打造的「最後天團」：King & Prince

7月9日下午四時，尊尼事務所社長Johnny喜多川逝世，終年87歲。 他一手創立的尊尼事務所，旗下擁有SMAP、嵐等組合，每個都是能代表一個年代的男團，是日本藝能界的半壁江山。很多人說爺爺離世後，J家的時代也將過去了，其實並沒有，只要爺爺帶來的藝人還繼續活躍在舞台上，那麼J家的時代就還沒有結束！逝者已矣，除了悼念，就是和大家聊一聊他手下最後一個人氣男團組合：King & Prince。

King & Prince登上了今年《Seventeen》八月號封面，是自嵐之後，第二個登上這本雜誌封面的男團。小編同時驚喜地發現，《non-no》八月號的封面也是他們。而在同一個月登上兩本暢銷雜誌的封面，也是不多見的，證明他們近日的聲勢不容小覤。周刊雜誌《an·an》，在日本的潮流雜誌界擁有相當影響力，他們一出道就上了《an·an》，而小編已經在這個雜誌封面上見到他們四五次了。

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King & Prince 於2018年5月23日出道 組合裡六個人分為兩組 King：平野紫耀、永瀨廉、高橋海人 Prince：岸優太、神宮寺勇太、岩橋玄樹

King & Prince作為J家時隔4年推出的新男團，顏值襟睇、實力OK，資源強大，一出道就備受矚目。尤其是平野紫耀在出道時，就在去年接拍了《流星花園》正統續集：《花過天晴：花樣男子Next Season》。

這部劇，小編只有一句話評價：儘管一樣是虐心的偶像劇，由於有松本潤親自客串道明寺司加持，還是讓這部劇成功收穫收視冠軍，播出時日推被刷到癱瘓，熱度上升到全球第五。

《花過天晴：花樣男子Next Season》官方宣傳海報

而他們的出道單曲《Cinderella Girl》，也就是《花過天晴》的主題曲，甫發行首周就有57萬張的銷量。J家上一出道單曲首周銷量破50萬張的，已經是12年前的KAT-TUN。人氣坐上直升機的King & Prince，二單首日銷量27萬，2018年僅靠3張作品就獲選新人賞。

2018年獲得了Yahoo偶像部門和年度搜索大獎，說King & Prince是2018年日本最熱詞也不為過。剛剛出道一年，就出場《NHK紅白歌唱大賽》，證明他們不單是J家親生仔，觀眾也充分認可他們的實力。

《ViVi》2019年上半年評選出的「國寶級帥哥」TOP10，King & Prince就有兩個人上榜，永瀨廉得到第三名，平野紫耀拿到了第一名，而且兩個人都已經是連續兩次上榜了。小編不得不來念叨唸叨這個J家的最新男團，還有一個原因，就是平野紫耀。

平野紫耀在2016年成為博多座最年少座長，主演過《Honey》、《花過天晴：花樣男子Next Season》、《我的傲驕男友》，和橋本環奈主演的《輝夜大小姐》也即將上映。平野紫耀入行也有一點幸運成運，他並沒有投簡歷，而是被喜多川社長偶然發現的，非常看好他。平野紫耀性格蠢萌可愛，很圈姐姐粉，加上從小練舞，具有一定的舞蹈實力。

按圖看平野紫耀作品▼

而永瀨廉也是King組成員，被譽為「顏面國寶」，唱歌的樣子超吸引人。今年春季日劇《我的裙子去哪了》中，飾演腹黑又善良的明智秀一，劇中的「撅嘴魔仙女王裝」值得回味。

他還是團內的MC擔當，綜藝感非常強，在綜藝裡對戰嵐的時候，每次吐槽都是笑點。在只面對比自己小的人的時候，表現得像個領導後輩的大哥，在面對同齡人的時候又是個「抖S」，極具「男友力」，所以有很多「女友Fans」。

（東京畫報）

王子組的最後一位成員是高橋海人，海人是J家首位以漫畫家身份出道，而且他畫的還是少女漫畫，曾經出版了自己的第一本漫畫《我的Super Love Story！！王子與男子只是一線之隔！？》據說原作漫畫原本是以平野紫耀為原型，畫着畫着才畫成了自己，小編非常期待將來漫改真人化，自己畫、自己演，想想就很帶感。

而Prince組的岩橋玄樹因患有恐慌症，2018年10月26日就開始了修養，所以只剩下了岸優太和神宮寺勇太。岸優太和平野紫耀不同，沒有那麼好的運氣，但他是一個名符其實的努力家。入社十年，一點點從後排站到前排，出演舞台劇《Endless SHOCK》後，演過的電視劇收視都很不錯，《哥哥扭蛋》、《近距離戀愛》等等。

神宮寺勇太擔當組合中的總結者，參演過《49》、《幽靈女友》、《發芽》、《青春偵探晴也》等，在永瀨廉主演的《我家的執事如是說》也有出演，設定是國民彼氏，和岩橋玄樹互動非常甜，有很多鬼主意，古靈精怪，卻又非常體貼。

岸優太（Johnnys Jr Land）

有人說人一生一共會死三次：第一次是腦死亡，意味身體死了。第二次是葬禮，意味在社會中死了。第三次是遺忘，就是這世上再也沒有人想起你，意味着從世界上完全消失。培養出這麼多活躍的優秀藝人，喜多川社長大概永遠會活在大家心中。

作為在爺爺在任期間出道的最後一個組合，King & Prince一定不負眾望。

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