專訪│唐詩詠入TVB因性格屢撞板　遇戲劇大師放下包袱：佢鬧我垃圾

中四那年，看了陳可辛執導的經典港產片《甜蜜蜜》（1996），當中最動人的一幕，是李翹（張曼玉飾）在停屍間見到背脊上的米奇老鼠紋身後，就知道在紐約的唯一親人豹哥（曾志偉飾）死去了，緊隨其後的近鏡，清楚拍下張曼玉先發呆，再傻笑，最後淚水在眼眶凝住的轉變，一鏡到底，沒有對白，只憑表情和眼神表達悲傷。當年透過細小的電視熒幕看到這個畫面，震撼至深，從此認定：要評價一位演員懂不懂演戲，首先要看眼眸裏盛載多少情感、是否真摯。

二十年後，「全港首套4K全實景劇集」《不懂撒嬌的女人》在無綫推出，湊熱鬧看了幾集，劇情舖排不甚了了，倒是給飾演凌禹勤（Cherry）的唐詩詠嚇了幾跳，無論鬧爆「Mall姐」宣萱的那一幕，還是在台南與「Saving」王浩信合唱《陪着你走》後情不自禁親吻起來，不管喜怒哀樂，她雙眼散發出來的光芒，還有她講對白時的語氣運用，令我忍不住問自己：點解以前冇見過呢個唐詩詠嘅？於是乎，我在facebook專頁寫了一篇短文，讚賞幾句，沒料到唐詩詠竟然親自留言回覆，才知道她參演《撒嬌》前曾飛到馬來西亞參加法國戲劇大師Philippe Gaulier的演技課，同年她終於憑這個角色奪得無綫視后，時為2017年。

三年後，盛夏七月，機緣巧合之下，唐詩詠答應出席自己有份參展的「動戲‧童迷香港藝術計劃」活動後，2現身《講畀大東廳》接受訪問。見面當天，疫情還未出現第三波社區爆發，我和攝影師選擇在大館裏的花崗岩石牆下一隅錄影，身為一線花旦，唐詩詠完全不介意熱死辣辣，一同坐在帆布椅上，聊足40分鐘，從當初為何由模特兒變成無綫藝員，到因為性格不擅表達而懷疑自己入錯行，到近年經過大師「點醒」之後，逐漸放下包袱，成為今天的「唐詩詠2.0」，她都願意分享。唐詩詠承認，所有轉變的開始，是因為在課堂裏遇上Philippe Gaulier，我好奇這位法蘭西白頭佬說了甚麼話令她開竅，拆下圍牆，她坦言是對方的連番責罵：「第一堂，已經畀佢鬧足15分鐘，佢鬧我垃圾，叫我躝！」

主持、撰文：游大東

短片、剪接：呂志豪

攝影：葉志明、呂志豪

特別鳴謝：楊詩敏（蝦頭）

那次網上專訪之後，等足三年，終於可以和唐詩詠面對面詳談。盛夏卅多度的高溫，我們坐在中環大館的花崗岩石牆旁邊的帆布椅上，由人生講到演技，再由演技說回人生，談了足足40分鐘，足見這位曾被網民推舉為「最GFable」的無綫視后，一點明星架子也沒有，相當隨和。（楊詩敏攝）

唐詩詠借創作劇本首度解開童年心結：阿田同翠如都話從來冇聽過！

+ 8 + 7 + 6

說個爛Gag。

幾年前，唐詩詠仍未接拍《不懂撒嬌的女人》，鏡頭前她是一個獲網民力捧的「最GFable女藝人」，但鏡頭後卻是個「不懂溝通的女人」！

父母自細已分開，又沒有兄弟姊妹，少女時代的唐詩詠總是處於孤獨狀態。「由細個開始，都唔係好識同人溝通，因為唔係好需要。」再加上另一個「致命傷」，她為心房豎立的黃色大門愈來愈多。「嗰個年代好少人箍牙，所以我就會成為一個異類，所以由細個開始，我就好怕人哋嘅眼光。但上天又好奇怪，佢要我做幕前，於是成日覺得，個天係要我去克服一啲嘢。」

1999年，已是高中生的唐詩詠開始擔任兼職模特兒，翌年跟余文樂和蔡卓妍（阿Sa）等齊齊參演香港電台電視部製作的劇集《青春@Y2K》，銀色旅途正式開始，之後試過拍戲演配角，又繼續當模特兒。及至2003年，唐詩詠獲錢國偉賞識，參演他監製的青春劇《當四葉草踫上劍尖時》，過了沒多久，她便收到大台送來的藝員合約。

「做Model唔需要講嘢，又賺到錢，好好呀，但去到就快約滿嘅時候，廣告收入已經開始少，當時真係都會諗，呢邊賺唔到錢喎，咁啱拍完《四葉草》之後TVB又搵我，完全冇諗過嘅情況下就決定試，所以初初入去嘅時候係好辛苦！」一個入世未深而且不擅溝通的女孩子，置身弱肉強食、人際關係極端複雜的機構裏，撞板是肯定的了。

因為父母離異，加上箍牙的陰影，年少時總被視為異類，又經常遭別人取笑，唐詩詠承認這些經歷令她不擅跟別人溝通，亦不知道應該如何表達自己，漸漸成為不能說的心魔，影響工作狀態，直至四年前遇上法國戲劇大師Philippe Gaulier之後，她才懂得要放下，不再自責和自卑。（呂志豪攝）

加入無綫後迷惘10年 自揭處世之道：我要再假啲！

「咁都冇辦法，我覺得呢啲板就一定要撞㗎喇！」唐詩詠這句話的意思，並非純粹指涉跟自身利益有關的事，而是心靈層面上，曾經承受因為別人虛偽所帶來的衝擊，那怕她早就知道自己的存在必然引起談論，但仍然受過傷害。「我覺得自己幾幸運，冇遇到啲好大嘅事，撞板撞到最應嘅，可能係一啲我以為係朋友嘅人，原來唔係朋友，可能佢哋同你講：『你得㗎！』轉個頭就同其他人講：『黐線㗎，兩年後唔見佢啦，佢做唔到㗎喇！』雖然未係好深交，但始終識咗好多年，所以都傷心。」

一朝被蛇咬，十年怕草繩，當分不清誰是敵人的情況下，唐詩詠開始變得害怕，「好驚做錯嘢、講錯嘢，會畀人捉住（痛腳）。」自我保護意識啟動後，自己最真實的情感得再隠藏多一點，她用五個字概括加入TVB最初10年的心態：「我要再假啲！」

唐詩詠對2016年的進修體驗念念不忘，就算被鬧到喊，內心依然高興，是一種前所未有的感受。「我啲朋友話，我每次講番呢段經歷，雙眼都係發光，亦令我發現，原來喺舞台演出，同埋拍劇有好大分別，就係喺舞台演出，我當下嘅感受好真實，同埋會留喺你個心入面好耐。」（葉志明攝）

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從馬來西亞返港之後不久，唐詩詠便加入《撒嬌》劇組，她嘗試用新方法演繹凌禹勤，結果演技大爆發，獲觀眾讚好，亦成為2017年的視后。「我自己都冇諗過拍攝嗰一刻，個Energy（釋放能量）係可以咁樣，我只係知我拍之前就係啱啱上完堂，所以我覺得台上老師畀到我嘅嗰樣嘢（放下包袱），我帶咗落去（片場）。」（資料圖片）

飛馬拉上演技課 被白頭佬鬧足15分鐘

將問題擱在一旁，不等於它不存在，常言道演技講求技巧，更在乎有沒有信心，要演得好，不如活得好，想活得好，就先要處理堆積如山的「心債」。

四年前，唐詩詠開始意識到自己有問題，在偶然的機會下遇到生命引導者 ── 花了三千港元，飛往馬來西亞參加法國戲劇大師Philippe Gaulier的Bouffon（丑角）演技課，歷時一個星期，上堂時間朝八晚五，上半場是遊戲和練習，比如跳繩和拋波，老師會細心觀察學員的狀態，下半場才是戲劇工作坊，有單獨和群體演出訓練，最後更有現場觀眾欣賞表演。這位法蘭西白頭佬素以嚴厲教學見稱，但也同時以獨特幽默感，讓學生不斷在挫敗中，繼續帶著勇氣站在台上，積極嘗試，尋找自己的方式，找到創作表演的愉悅和自由，顯現演員真正的美麗。話說到此，也可以想像到唐詩詠在上堂期間吃過不少苦頭了。

「簡直係一場災難！」她說，走進課室之後，她才知道其他同學都是猛料人士，包括她現時的老師甄詠蓓（Olivia）和金馬影后林嘉欣，「仲有嚟自美國嘅、澳洲嘅、馬來西亞嘅，第一堂見到佢哋，已經覺得：嘩，無論表演方法同埋形體，全部都係老師（級數）一樣！我嗰下個心怯到呢，我望住自己：我做緊啲乜嘢？從來都唔夠膽出去表演，但Olivia鼓勵我：『去啦去啦，你畀咗錢！』嗰下就覺得：係喎，都畀咗錢，梗係唔好嘥！」睇錢份上，鼓起勇氣，踏上舞台，一開口，就出事，老師叫她Shut Up，她無法接受，再嘗試講幾句，「結果佢足足鬧咗我15分鐘！我畀佢鬧到，喺個舞台度一路喊，但隔籬嘅9位同學繼續表演，佢哋冇理過我。」

四年前為了湊熱鬧看《撒嬌》，給飾演凌禹勤（Cherry）的唐詩詠嚇了幾跳，無論鬧爆「Mall姐」宣萱的那一幕，還是在台南與「Saving」王浩信合唱《陪着你走》後情不自禁親吻起來，不管喜怒哀樂，她雙眼散發出來的光芒，還有她講對白時的語氣運用，令我忍不住問自己：點解以前冇見過呢個唐詩詠嘅？（《不懂撒嬌的女人》劇照）

大師發火旨在拆牆 唐詩詠：打得爛先開到個心

由於衝擊實在太大，落堂後，唐詩詠反覆思考問題所在，「第二日再上堂嘅時候，我就開始好留意其他同學點樣上堂，我發現佢哋唔係嚟上堂，好Enjoy每個遊戲，我先知道，佢哋唔係要嚟拎一啲嘢，而係要（學習）喺嗰一刻點樣去享受呢個Moment。」至於演出時被罵，唐詩詠笑言曾經問過其他同學，很多人都說今時今日的Philippe Gaulier已收火，「我相信佢係要你Breakthrough一啲嘢，如果佢要鬧你，你肯聽，你就會留喺度，有啲同學試過畀佢鬧完之後走咗，冇再上堂，可能老師睇到你呢道牆，咁佢睇下打唔打得爛，打得爛、留低喺度，佢就會知道你會開放個心畀佢，好好學習。」

最終唐詩詠在課堂結束前獲得一次演出機會，她要扮演侏儒：「之前啲同學，如果表演得唔好，就要去左手邊，我就諗，唔係好想去喎，然後做咗一個動作，再靜靜雞行去右邊，啲觀眾就喺度笑，呢件事令我知道，表演唔係要去表演一啲乜嘢，而係個心，嗰一刻你諗到啲咩，做出嚟，觀眾感受到，覺得有趣，佢就會笑。」

返港之後不久，唐詩詠便加入《撒嬌》劇組，她嘗試用新方法演繹凌禹勤，結果演技大爆發，獲觀眾讚好，亦成為2017年的視后。唐詩詠承認，Philippe Gaulier對她的批評很有用，讓她放下積壓已久的心理包袱，到底是甚麼包袱呢？而就在她奪視后當晚，結果出爐後收到不少網民負評，其中一個批評，是指她向同晚奪得「最受歡迎電視女角色」的蔡思貝「黑面」，到底她怎樣回應？以上問題，都在今集《講畀大東廳》找到答案。

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【下集預告】

下一集《講畀大東廳》，唐詩詠繼續真情剖白，由友情說到愛情，再講到親情。唐詩詠承認自己不擅溝通，卻在無綫認識到絕世好姊妹 ── 經常「聽佢呻又陪佢瞓」的田蕊妮，到底她們的友情是怎樣建立？而阿田怎樣鼓勵和批評自己的演技？父母離異，令唐詩詠自小形成的性格缺點，如何影響她處理與另一半的關係？節目中，她罕有提及已離世的母親，更一度忍不住哽咽......