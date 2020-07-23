【殺手】三個絕密消息揭示final boss　因為報仇而要殲滅殺手？

《殺手》播出一半有多，殺手集團不停被衝擊，各個殺手都面臨自己的問題，雖然殺手情節不多，感情線反而描寫過多，但相信最後直路一定會更加刺激，因為final boss要出場喇！

作為第一個boss的林利，他飾演的丁一虎便是當年出賣喬星（陳豪飾）的人，之後整容後再出現，亦是丁雅雯（江嘉雯飾）之父，在回港後被喬星和閻武（黎耀祥飾）聯手殺死。

林利出咗幾集就殺咗。（《殺手》劇透）

至於第二個boss，就是現在於劇中整色整水的佛爺（李成昌飾），除了自行組了一個殺手組織，更多次挑撥喬星和閻武之間的關係，甚至想將姚淑嫻玩弄，不過卻因此與閻武結下一段奇妙關係。不過雖然佛爺暫時仍很威風，但很快便會被收拾，所以他也不是最後final boss。

佛爺唔威得幾耐。（《殺手》劇照）

最終的final boss即將在下星期出現，會以「殺手獵人」的身份出現，顧名思義就是專對付殺手的人，所以一班殺手都十分緊張，連殺手經理人亦要聯合起來對付他。至於這位final boss是誰呢？其實已經有頭緒，以下立即為大家分析！

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