【矚目配角】李成昌與太太結婚27年從未嗌交：美滿婚姻最需要忍耐

李成昌演藝事業成就，大家記得他演奸角居多，尤其是最近《殺手》飾演佛爺的一角，心狠手辣，令人膽顫心驚。但私下的昌哥是一個好男人。結婚多年，與太太育有一名女兒，每天工作後，最期待的便是回到這個「安樂蝸」，使身心都可以得到真正的休息，昌哥笑言：「好彩我揀咗家庭為重，事業為次要，先有今日嘅家庭幸福。」

昌哥直言人生中將大部份時間投放於家庭。（網上圖片）

科技發達追女仔都易啲，邊似得以前

現時新一代千禧後年輕人可能不會明白以前追女生是一件有多困難的事情，事關互聯網發達，又有眾多交友App，因此認識異性的途徑是非常多。在60-80年代，科技處於貧乏時期，沒有智能電話、沒有網絡等，追女生的難度是新一代難以想像。昌哥在這方面深感認同：「依家大家拍拖真係易啲，以前真係好難。以前冇傳呼機冇流動電話，都係得屋企電話。有時候會誤會佢冇聽到，你就以為對方意思，邊有依家咁容易。當時要諗方法拎電話，又要約出嚟諗做咩，個陣唔似以家有咁多節目，最多都都係去踩下單車，燒野食。因為你個動機問題，你打佢電話可能驚佢屋企人接電話，然後就即刻收線。有試過拎電話寫錯字都試過，當然唔知佢係寫錯定特登啦，好多呢啲情況發生，冇以家咁方便啦。」

昌哥年輕真係好靚仔。（受訪者提供）

美滿婚姻一個字「忍」

昌哥與太太由拍拖到結婚30多年，說出來自己也覺得令人難以置信「其實我同太太由拍拖到結婚咁多年都未鬧過交。」

一段美滿的婚姻，每個人的處理態度不一樣，昌哥只有一個字「忍」，「我覺得一段美滿婚姻係用一個字忍返嚟，有啲事係大家要忍，大家有咩唔好都係忍。唔係因為大家鬧交而唔開心，譬如我有啲嘢唔好要忍，佢有啲唔好嘅嘢要忍。」昌哥很健談，在老婆面前亦如是，結緍２７年同太太有說不完的話題：「老婆睇到呢個訪問我都要講，我老婆唯一唔好係少講嘢，我同老婆相處多數都係我講嘢，所以有時候我會話吓佢『有時候妳都同我傾下偈呀，真係諗唔到話題。』」

雖然老婆少說話，但遇到合適的話題還是會說很多話，昌哥至今還是感恩能相愛足這麼多年，「我覺得係緣份嚟。」（微博）

做一個有承擔的男人！

昌哥是一名有承擔的男人，與老婆拍拖7年便正式向她求婚，雖然過程並不浪漫，「我係一個好現實嘅人，我覺得我係時候要負責任，因為拍拖拍咗好多年啦，所以想同佢提出不如結婚啦，之後佢要同阿媽商量下先。同埋當時兩個已經準備好結婚嘅嘢，譬如我已經有樓啦，有固定職業。大家都覺得冇鬧交，又冇異向，所以可以負責任。」

幫女兒追夢 將積蓄全給女兒到英國讀書

除了是一名「愛妻號」，昌哥亦是是暖男爸爸。女兒因為從少嚮往《哈利波特》的英國校園生活，所以昌哥便成全女兒的夢想，將她獨自一人送到英國讀書。這個舉動，昌哥是思前想後，更作了最壞的打算，同時需要在生活上節衣縮食的供養女兒到英國8年，「我係一個好慳錢嘅人，我會諗呢幾年剩低啲錢拎嚟做咩呢？好啦，如果女兒咁想去，計過條數咪俾佢去。如果我哋都要好辛苦供，咁都唔會畀佢去。始終時間唔長，要去8年，計過條數讀讀下返嚟好慘，我哋情願某啲嘢唔做。我都同老婆傾過最壞情況，因為我都係會作最壞打算嘅人，打定輸數，可能佢過到去學壞或者唔讀書，甚至吸毒。當然唔去，喺香港都有機會學壞，同唔生性。」

給予女兒私隱：我哋一定唔可以入佢房摷嘢

昌哥絕對是一名慈父之餘亦是給予女兒絕對尊重的爸爸，就算女兒長期在外國留學，昌哥絕對不會擅自入她房間，「我同我老婆夾過一樣事，我哋一定唔可以佢唔喺屋企，入佢房摷嘢。沒辦法，佢都就嚟19歲，好多事要畀返好多自由佢，尤其佢係接受外國教育，更加需要自由。」

昌哥對女兒的好絕對是一百分好爸爸，唯一讓他後悔的是女兒年紀還小的時候，沒有在她身邊多說故事書和抱多她一點。現在已經19歲了，想再做這些事情也被拒絕，「佢有樣嘢令我安慰，就係咁多年我生日同父親節佢都會記得。有時仲會靜靜地買多杯珍珠奶茶俾我飲，好Sweet。屋企都有抱下嘅，但公眾場所就絕對唔得啦。」

昌哥認為如果初道時候，多交際，現今應該成就更高。（陳志嵐攝）

家庭為重 事業為次要

說到最後，讀者應該覺得昌哥有一個幸福家庭非常羨慕，但這卻是他用了一生的演藝事業來換回來的，若當初昌哥花多一點時間在交際上，換來的結果可能不同，「我冇全程用呢一行嘅活躍方式做呢一行，舉例應酬呀、做多啲新聞。失敗我可以話冇，因為我好幸福好開心，我呢40年冇做好多新聞，冇去好多場合，我多數都推，簡單嚟講低調，而我都可以生存到今日。最後好彩我揀咗家庭為重，事業為次要，先有今日嘅家庭幸福，同埋我覺得上天好眷戀我，冇傷冇損做到呢行40年。」

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