【新冠肺炎】余詠珊逼隔離藝員復工？　林穎彤：我哋做足消毒！

新冠肺炎（COVID-19）肆虐各地，香港最近更爆發第三波疫情，娛樂圈更出現確診個案，繼24歲歌手施匡翹、經理人Apple姐、麥德羅、宣傳人員阿佳受感染後，劉少君和新城知訊台執行總監程凱欣日前亦告確診，無綫（TVB）96位職藝員亦曾與相關人士接觸，不少TVB藝人也願意自我隔離。

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余詠珊被指要求正在隔離的藝員開工。（資料圖片）

不過，今日（24/7）有消息傳出，指TVB助理總經理（非戲劇製作）余詠珊為趕拍綜藝節目，急召正在自我隔離的林穎彤、鄧卓殷，以及曾與施匡翹一起上戲劇班的戴祖儀、陳欣茵回電視城繼續除口罩參與錄影，而郭子豪昨日的Instagram直播中，亦確實見到林穎彤、鄧卓殷與他一起坐廠車出發拍外景。

鄧卓殷昨日亦有參與港姐直播：

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郭子豪最近與鄧卓殷公開戀情。（Instagram/@arnoldkwokk）

林穎彤接受傳媒訪問時便指一眾演員大部份時間都有戴口罩，而郭子豪影片中的地方是公司內的戶外位置，所有人都做足消毒程序。