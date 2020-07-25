新冠肺炎︱5日前運動後感不適　鄧達智處之泰然：要發生就會發生

新冠肺炎肆虐全球，繼施匡翹等人感染後，著名時裝設計師鄧達智（William）亦於今日（25/7)傳出染病。鄧達智接受《香港01》訪問時指，現時仍然於元朗家中等候當局接送入院，他指早於今個星期一（20/7）做運動後如常洗澡，其後便懷疑自己感冒，後來因新城傳出感染，他便接受檢測。他指現時自己只有少許咳嗽，但精神尚好，又形容得悉自己染疫後心情並不緊張，直言：「有啲嘢要發生就會發生。」

鄧達智指，他日前曾到新城電台接受訪問，以及與三聯數名職員接觸，「我上個星期六在新城做節目，做完節目亦都過咗去三聯旗下有個網台叫一本，一本有個好長嘅訪問，之後三聯有個女仔亦都幫我做咗個短嘅訪問，咁就冇事嘅，返屋企食飯，但過咗個weekend之後，我（呢個）星期一做完運動沖咗個凍水涼就覺得有感冒，都冇留意，跟住新城嗰邊就爆咗出嚟，就程凱欣有事，三聯嗰邊就通知我個PR女仔確診咗。」

William指他得知新城爆疫後，即時通知其任職醫生的好友上門為他及家中女傭進行新冠肺炎檢測，知悉自己中招後，已即時通知數名工作拍檔及在國外的家人，現時他正在家中休息。不過，由於他正趕工完成8月出版的新書，得知染病後，昨晚已即時通宵趕工並已將完成的文章交付編輯。