迷網．短評｜高海寧感情線佔大篇幅　戲劇張力不及《十八年後》？

TVB劇集《迷網》暫時播完頭10集，劇集前名是《網絡騙案》，開宗明義劇情圍繞着一單單網絡詐騙案而展開，但相比起首周，本周劇情就似乎以感情戲為主，令人愈睇愈迷惘，究竟此劇的重點是什麼呢？

點數卡詐騙是其中一種常見的騙案。（YouTube影片截圖）

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雖然此劇也屬於警匪劇，但就沒有傳統的追逐及槍戰場面，自然缺乏了一般警匪劇會帶來的刺激感。由於劇中提及的案件都以詐騙或網絡罪行為主，所以多數都是以口述的形式呈現，加上資訊性比較多，不少網民都認為此劇更像是《警訊》劇集版。當中由楊明飾演的科技罪案組的「阿頭」司徒Sir，可能因為要顧及正面形象，情緒起伏不大，加上不少對白都在提醒市民警惕罪案，顯得十分沉悶。

司徒Sir時刻提醒大家小心騙案。（YouTube影片截圖）

不過監製王偉仁在接受《香港01》訪問時就指希望透過此劇帶出正面訊息：「其實這個劇除了想帶給觀眾娛樂外，真心是想告訴或提醒觀眾今日的世界充滿騙局，不要太容易相信別人，特別現今是網絡世界，網上騙案遞增速度驚人，警方這個成立不太久的部門提供不少資料給我們。而我和編劇用了較真實一面去講這些故事，所以大家不會見到臥底、激烈的動作場面，而現實這部門是低調和偏向斯文的運作。」

監製王偉仁希望透過此劇帶出正面訊息。（YouTube影片截圖）

劇中有不少精警對白：

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劇集首周講到點數卡詐騙案、網上情緣騙案等，但來到第二周就一直圍繞着高海寧、楊明之間的感情戲，佔了很大篇幅。兩人在劇中是前度的關係，而且餘情未了，劇情講到高Ling發現老公黃祥興疑似偷食、傷心買醉、更面臨婚姻危機，楊明心痛前女友但依然保持朋友關係，至於所謂的騙案都只是輕輕帶過，不少網民都認為主線模糊，又以感情戲來佔時間，但監製就認為是必不可少的元素：「由於高Ling是其中一個受害人，我們需要合理地講出為什麼她一個理智的人會中招呢？而網上情緣都是多年來最多人中的案件，所以希望觀眾能代入高Ling的這角色去感受，如果係你，你會中招嗎？」

劇中高Ling誤以為楊明是老公，差點出事！（YouTube影片截圖）

原來高Ling也是網上情緣騙案的受害者之一。（YouTube影片截圖）

第6-10集以感情戲為主：

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其實《迷網》是《十八年後的終極告白》監製王偉仁的另一部作品，《十》雖然題材偏門，但就因為緊湊又有懸疑性的劇情，贏盡讚賞同口碑，短短20集令觀眾大呼過癮。所以早在《迷網》正式播出前，大家都十分期待，可惜播出以來似乎未如期望，對此監製就表示兩套劇不應作過多比較：「《迷網》所走是一個較大眾化、較有溫情、較接近我你他的故事。我不想搞每個劇都同樣好沉重，張力超大，希望搞多一些不同的劇種，用自己在這行的經驗帶給觀眾娛樂，正如我剛完成的古裝劇《一笑渡凡間》又是另一種口味。」他更透露之後劇情會有更多事件，相信會更有觀賞性。

「Coin公子」令觀眾聯想到「幣少」。（劇照）

點擊下圖睇高Ling靚相：