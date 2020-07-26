我要做業主│馮盈盈認一步登天買二千萬豪宅　直認：而家會實際啲

由TVB金牌監製張志明、編導黃俊輝和岑應打造的TVB真人騷一向大受歡迎，而且話題十足。他們最新節目《我要做業主》找來「星級」業主肥媽、馮盈盈、翟威廉、鄭世豪、楊潮凱、張秀文等重提入市血汗史，加上不少真實個案業主以及投資專家分享經驗，相信必然能夠幫助不少打算「上車」的未來業主！

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首集，節目主持胡諾言、林秀怡和彭慧中就率先找來「話題女王」馮盈盈分享情侶合資買樓的經驗。馮盈盈在2018年後與前醫生男友鍾文浩（Martin）以2000萬賺入何文田一個565呎兩房海景單位連天台單位，馮盈盈當時更一度瞞住父母主動出錢，甚至單位只歸Martin一人名下。她在節目中透露此舉在買樓的經驗上是賺了不少，至於賬面上她就霸氣稱：「我覺得未到最後都唔知邊個笑到最後。」

馮盈盈上節目分享首次置業經驗！（電視截圖）

有潛質！（電視截圖）

但最令人意想不到的是馮盈盈竟透露自己與前男友原本都打算買800萬左右的沙田區上車盤，但經身邊朋友的說服下竟由首選沙田區，轉到跑馬地再決定買何文田的新盤單位，她稱：「事後問返父母意見，佢哋就話一早知我會出事，可能要交啲學費。」

原來盈盈的家人一早預料會出事!（電視截圖）

對於情侶合資買樓，作為過來人的馮盈盈就直言不太建議：「未結婚，未有名份之前要合資做投資，我覺得事前一定要將啲嘢講得好清楚，均真少少，數還數要分明。因為之後喺文件上同賬面上要處理要分返真係比較複雜同麻煩。雖然有時二個人想買嘅物業，一定要二個人合力先供得起，但不如退後一步，好似我嘅情況就係一嚟就想買Dream House感覺可以一步登天，但就忽略咗明明可以樓換樓等等的投資步驟。」

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她又笑稱同時要求樓齡新、地點方便和面積大猶如選擇男朋友一樣，三個條件是不能並存：「最多3揀2，先買一個人名字就能負擔得起嘅物業，先再慢慢轉上去，就會少好多拗撬。」雖然首次置業有不快的經驗，但馮盈盈仍對樓市充滿信心：「我的確冇因為之前嘅經驗而嚇怕咗，我對樓市仍然充滿信心。我覺得嚟緊我會買啲貼地啲，大眾比較鍾意嘅，所以而家會實際啲。」

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