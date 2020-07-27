蔣雅文移居台灣逾十載生意難做　銀行剩幾萬蚊：賤命一條

蔣雅文08年已移居台灣。（IG：@yawen_j）

嫁到台灣落地生根嘅Mandy蔣雅文，喺台北花蓮等地都住過，曾經喺當地開設服飾品牌、咖啡店、甜品店等。最近Mandy同老公決定關閉台北分店，呢日佢喺IG同網友你問我答時，透露：「一開始被疫情嚇倒，今年三、四月業績很慘…我而家銀行得返幾萬蚊。」

蔣雅文與家人經營甜品店「心地日常」。（IG：@yawen_j）

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相對香港，台灣係比較慢活嘅地方，Mandy同老公原來結婚前已傾好，一到八年期限就離開台北返回花蓮，呢次關店決定亦算意料中事：「一開始被疫情嚇倒，今年三、四月業績很慘，之後五、六月疫情好轉，業績直接已超越去年同期，同時花蓮店也比以前忙，因為台灣人都不能外遊，擠去花東旅行，然後父親因為太忙碌，腰患開始發作，母親也搓湯圓，搓到手腕筋膜發炎，我就把心一橫先回花蓮支援了。賺錢重要，但父母的身體更重要，因為老實說我早晚都得回去，現在只是比原定計劃提早兩年。」

蔣雅文指早在結婚前，已同老公約定8年期限一到就離開台北。（IG：@yawen_j）

每日返工放工營營疫疫，唔少人都嚮往台灣舒泰生活，Mandy定居多年亦分享自己見聞：「我見過生活喺台灣但好唔開心嘅香港人，亦都見過生活得好知足嘅香港人，移民就好似同一個地方談戀愛，好多問題都係住埋一齊之後先會出現。」佢仲自爆依家存款比大家想像中低得多：「我而家銀行得返幾萬蚊，但仲有心情喺度同大家吹，錢呢啲嘢真係仆街嚟，有時窮到一個位反而變得豁達，賤命一條你有種就拎去，建議都係set個期限畀自己，就好似我畀台北嗰8年，無論結果係賺定蝕都要適時抽身。」

一次又一次創業，有邊個估到蔣雅文銀行會得返幾萬蚊。（IG：@yawen_j）

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