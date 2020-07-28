【咒怨之始】名古屋剖腹血案31年仍未解開　孕婦慘遭電話塞子宮

日本經典恐怖片《咒怨》劇集版《咒怨之始》（JU-ON: Origins，呪怨：呪いの家）7月在Netflix上架，有不少看過的劇迷都大伸恐怖場面嚇破膽，更建議大家不要睡覺前觀賞。劇集版除了改編同名電影，還取材於橫跨40年在凶宅內發生的真人真事，其中一宗血腥懸案至今仍未解開......

【咒怨之始】水泥藏屍案轟動日本 受害人慘遭輪姦凌虐41日

劇集於7月3日在Netflix上架。（劇集海報）

劇集改編了7宗轟動日本的恐怖真實案件，其中令人最心寒的就是「名古屋剖腹殺人事件」，這宗懸案在2003年因為過了刑事訴訟時限而成為懸案。1988年3月18日，守屋靖男（化名）下班後回家，開門後卻離奇聽到嬰兒微弱的哭聲。走到房間，竟然見到臨盆的妻子美津子雙手遭人反綁，頸部纏着電暖爐的電線，腹部遭人以利刃剖開，雙腿間躺着滿身鮮血的初生嬰兒，最終美津子身亡。

電話加鎖匙扣塞子宮 兇手竟不留任何犯案痕跡

經過警方調查，27歲的受害人美津子腹中嬰兒被取出後，兇手將原本放置在玄關的電話、和一個米奇鎖匙扣塞入她的子宮，手法極其變態殘酷。最令人詫異的是，兇手在犯案後並沒有在兇案現場留下任何蛛絲馬跡，就連屋內任何地方都找不到任何指紋。而美津子沒有遭強暴的跡象，亦沒有激烈掙扎的痕跡。唯一損失的財物，就只有美津子錢包中的幾千日圓。

由於守屋靖男表示案發當日太太經過了預產期5天，因擔心獨自在家的太太隨時會臨盆，故每天都會打電話給太太。當日下午1時，太太接聽電話時毫無異樣，但在晚上7時下班第二次致電太太就已經沒有人接聽。最後警方只能展開地毯式搜查，逐一調查住所附近435名鄰居，但始終都沒有任何發現......