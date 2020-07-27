盤點6位突然暴瘦藝人　蕭徽勇最經典60日減60磅！

陳奕迅（Eason）在社交網站發布自己46歲生日的照片，因為身型激瘦,頓時成為網上熱話，連Eason本人都說「咦！好像很瘦呢」，其實圈中不時有藝人身型突變，令網友們看見都嚇一跳，不過最震憾都是蕭徽勇靠飲蔬菜汁激減60磅，由肥仔變男神。

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先說洪金寶大哥，事源在2017年膝蓋手術後，他行動不便，加上有糖尿病，大家都很擔憂他的情況。早前大哥在家中款待老朋友譚詠麟等人，事後譚詠麟在微博發布合照相，相中所見大哥十分瘦，全完變了樣，不過神情愉快，似乎未有太大問題。

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另外一名便是TVB愛將，歐陽震華。自從在今年1月拍攝完警匪劇《伙記辦大事》後，在4月宣布離巢，結束與無綫電視38年之賓主關係，專注於內地發展。早前他便在拍抖音影片，教一眾網民養生方法。不過從影片看見歐陽震華消瘦了不少，網民直言希望能看他從前胖胖的樣子。

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點撃下圖重溫Bobby圓潤時期！

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歌手陳奐仁大家一定會想起他以前胖胖的樣貌，還會經常傻笑，令人留下深刻印象。但是現在的他已經由可愛胖變身成剛猛肌肉男。至於為何會有這個舉動，他解釋：「做身體檢查發現內臟脂肪過高，醫生話唯一一個方法，去減低皮低脂肪就係做運動。」之後他便選擇健身這項運動，從此便愛上做GYM。

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歌手小肥（徐智勇）記得在剛出道時候是胖胖身型，當年他憑著一把靚聲俘虜了不少歌迷。而近年他為了健康著想，積極健身減肥，整個人看起來相當精神。

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若要說最大改變的一定是TVB藝人Gordon哥哥 （蕭徽勇），他曾經最高峰的磅數是248.6磅，然後也是健康的問題，決定減肥，減到175.8磅，真的像換了一個人一樣。Gordon哥哥接受《香港01》訪問時間亦有公開這個減肥方法，靠的便是蔬果汁斷食法，在60日減了60磅。而做法非常簡單，大家亦可以根據蔬果的顏色來製作，分類為綠色蔬菜和紅色蔬果，不過亦可以再揀選不同的蔬果配搭，例如蘋果、羽衣甘藍、菠菜等如此類推。