食肆全日禁堂食　鼎爺忙計假　楊明預生意更差：會縮短營業時間

楊明話考慮縮短燉湯店的營業時間，並已做定生意下挫的心理準備。（資料圖片）

本港疫情嚴重，政府決定將六點後冇堂食、只能外賣，改為全日禁止堂食，並於星期三實行，相信此舉絕對會令唔少食肆再進入冰河時期。近年唔少藝人都紛紛投資飲食業，楊明更開設了5間燉湯店，佢接受《香港01》訪問時表示過去兩星期生意受到一定影響，目前打算主力宣傳外賣：「對上兩星期做緊外賣，而家可能會縮短營業時間，等員工多啲時間留喺屋企，同埋會簡化外賣流程。」他又透過由於疫情關係，市民多數留在家中，導致其燉湯店嘅午市生意下跌三、四成。「不過好在都有啲熟客會特意來幫襯。」

鼎爺、李泳豪與友人合資的食店「鼎尚棋哥燒鵝湯館」上星期山頂分店才開張，如今面對全日禁止堂食，鼎爺表示忙著「計假」。（資料圖片）

問到會否擔心生意進一步受挫，楊明坦言「應該都會」但絕對理解政府嘅做法，他說：「重點係全城抗疫，措施都係想減少街上人流，希望大家忍半個月，令確診數字減少，將來嘅嘢再慢慢去處理。」而本身喺尖沙咀開設餐館，上星期於山頂開設高檔燒味店嘅李家鼎，就以「好忙，計緊假」為由，拒絕回應禁止堂食對其生意嘅影響 ，似乎係為要安排餐廳員工放假。