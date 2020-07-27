朱千雪大律師實習即將完結希望低調處理：相信公司會同我配合

朱千雪近年專注學業，除了早前在《降魔的2.0》客串一幕，甚少亮相於TVB，觀眾們十分掛念。千雪在香港城市大學法律博士學位後，便於金鐘一間著名律師樓做大律師實習生，根據香港大律師公會網頁顯示她將於今年8月31日完成實習，而她與TVB尚有合約未完約，網民不禁猜測她到底會否完成合約才正式投身法律界。

朱千雪即將完成大律師實習。（IG@朱千雪）

距離完成實習時間只有剩下一個月左右，朱千雪的決定相信會得到不少網民關心，她在回覆其他傳媒時指自己與TVB仍有合約，只是最近都將時間放在實習上，所以並未能參與公司的製作，她亦感激公司對她的支持，希望之後能夠低調處理事件，並且會盡量配合。就這番言論可見，朱千雪看來再復出幕前的機會並不大，她看來想「低調」地完成合約，如果公司希望她出席一些活動或者客串一些劇集，可能也有機會，但好像以前般擔任女主角看來不太可能，網民們要心碎了。

在香港大律師公會網頁可見到朱千雪的名字。（香港大律師公會網頁）

朱千雪在回覆《香港01》時指：「多謝觀眾嘅支持，但係最近希望可以專心做呢個實習。公司一路以嚟都好支持我，所以之後都相信公司會一路同我配合，日後無論做咩工作，都會盡力！ Thank u!」至於「低調」兩字，她表示：「我意思係新工作方面暫時唔想講太多，等我可以專心學嘢同埋唔希望影響到同我一齊做嘢嘅同事! 至於幕前工作，一路都係抱住隨緣心態，所以呢幾年好好彩得到公司支持！」

唔通唔可以再睇到朱千雪拍劇？（IG@朱千雪）

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