【殺手】李成昌切人耳仔仲未夠變態？　盤點TVB六大癲角睇到心寒

在無綫（TVB）劇集《殺手》中飾演黑幫頭目「佛爺」的李成昌做事心狠手辣又記仇，相信觀眾在之前的集數中已經見識過「佛爺」的癲喪！其實在無綫演「癲人」一向容易成為觀眾的焦點，雖然「癲人」一般不是主角，但卻隨時搶戲過主角，而TVB劇集一向不乏癲人！

逐格睇李成昌有幾「癲」：

當日李成昌發生較輕微交通意外，座駕撞到前面的車輛，司機要求賠償5千元，李成昌就將8千元掉在地下，司機的一句：「死鄉下佬，有錢大晒咩？」激怒了李成昌，他不單只打爆車窗，更用鐵通狂毆司機令對方頭破血流，再命令他叼着拖鞋。

之後李成昌有意發展召妓應用程式，並邀請另一黑幫頭目「𡃁Jim」加入，可惜對方不感興趣，仲冷言相向。李成昌一怨之下拎起餐刀，將「𡃁Jim」的耳朵一刀一刀切下來。任由對方哀嚎聲不斷，李成昌仍然面不改容拿着血淋淋的耳朵。

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除了佛爺之外，無綫近年都誕生了一位「御用癲婆」趙希洛。入行12年的趙希洛曾於劇集《實習天使》客串精神病人，當時已經備受關注，更成就「TVB御用癲婆」的稱號；而去年在趙希洛在《金宵大廈》飾演的「何太」正一次肯定「癲」的地位，她更憑此角獲得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳女配角」。「何太」是一名精神失常的女褓姆，因為經歷喪子之痛而憶子成狂，雖然她並沒有如「佛爺」般給予他人身體受傷害，但由於她成功「搶」去其它人的兒子，更令到對方精神失常，這種精神傷害比起皮肉之痛更加深刻。

重溫癲婆何太如何令人不寒而慄：

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但要論「癲」，又豈能不提將自己四個兒子，在天台逐個推落街，再自己跳埋都死唔去的丁蟹（鄭少秋飾）呢？《大時代》中的丁蟹除了行為上夠癲之外，就連思想都極度扭曲，那種自以為正義，但實際上是埋沒良心的思想，亦成就了不少金句，例如「我打死人，但冇做錯！」

重溫吓丁蟹推啲仔落街嘅畫面：

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除了殺「自己人」之外，還有兩位「喜歡」傷害他人的「癲佬」，分別有手執機關槍在霍駿昇（單立文飾）、丘月華（陳秀珠飾）的婚禮上開槍橫掃的蔣天龍（吳岱融飾）；還有《城寨英雄》中的惡霸馮夏滿（李嘉飾），其劇中的一句「同你開苞」更成為網絡熱話！」

大家記唔記得「同你開苞」嘅對象係邊個：

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而要論經典，一定要重溫1993年的《龍兄鼠弟》，由萬梓良飾演的雷文鳳可說是「癲到勻洵」。雷文鳳是一名美國華裔優秀腦科醫生，不過做事卻不合常規，最後更化身地下判官，利用自己的身體去將鄭登（鄭則士飾）繩之於法，而且對白精警又經典！當大家只記馬德鐘在1998年的電影《強姦2之制服誘惑》中的「扣你50分」時，事實上，雷文鳳已經曾在劇中對住張衛健說.......

你死性不改，我扣你500分！ 《龍兄鼠弟》雷文鳳

請留意對白，不得不讚編劇嘅能力：

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同場加映：

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