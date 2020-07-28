【收視滯後報告】《迷網》評價一般　但一個原因令到收視繼續升

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是7月13日至7月19日。今次報告的重點除了《迷網》第一次出收視之外，這段期間亦是香港因為疫情而實施食店在六點後禁止堂食，當然對收視會有所影響，對《愛•回家之開心速遞》的影響更大！

《迷網》雖然在網上的評價不算太好，但收視依然有26.3點，但一直被批評劇情感情線過多，反而真真正正講網絡騙案的劇情則比較少，容易令人棄劇，不過下星期報告，相信因為疫情愈來愈嚴重，更多人會留在家中煲劇，所以即使劇情未如理想，但收視也不一定會下跌。而《殺手》方面，在上次的報告下跌至27.9點，今次回升至29.3點，更是自身的最高紀錄。

《迷網》反應一般，但收視不錯。（劇照）

不過講到最誇張，一定是《愛•回家之開心速遞》，在閒日的收視由25.8點升至28.2點，周六更誇張，由24.1點升至28.6點，足足多了接近30萬人觀看，星期日也不差，由27.3點升至27.8點。

星期六該集講到May向大小姐報仇。（《愛•回家之開心速遞》截圖）

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+ 11 + 10 + 9

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均28.6點，最高收視周五(17日)晚30.6點。《迷網》周一至五平均26.3點，最高收視周五(17日)晚28.1點。《殺手》周一至五平均29.3點，最高收視周四、五(16、17日)晚31.1點 (首度超逾30點收視)。《九五至尊》周一至五平均6.8點，最高收視周四(16日)晚7.2點。馬會今季煞科賽事於7月15日(周三)晚舉行，J2《賽馬直擊》收視再創佳績，取得4.8點收視，締造自2015年直播賽馬以來最高收視紀錄，較今年年初五(1月29日)所創2018年以來最高之4.6點紀錄，更上一層樓。

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