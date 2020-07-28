【殺手】龔嘉欣黎耀祥互笠高帽　視帝大讚：眼見最搏命嘅女演員

女殺手顛覆龔嘉欣過去形象。（《殺手》劇照）

TVB劇集《殺手》中，飾演閻武嘅黎耀祥同Dark Angel龔嘉欣有唔少埋身肉搏戲份，早前龔嘉欣更向祥仔「挑機」，參與競技射擊運動，大鬥槍法，實行由戲內鬥到戲外！祥仔與龔嘉欣透過三個回合作比併，最終嘉欣勝出祥仔須接受大懲罰，當成活靶任射唔嬲。

比試之前黎耀祥盡顯紳士風度：「嘉欣，你想我開槍打你邊度？」龔嘉欣聞言即答道：「打我最大嘅地方⋯⋯我對眼。」

事後，二人都表示係首次參與競技射擊運動，大讚刺激好玩，祥仔笑言：「見啲靶被打到瞓低晒，感覺到同靶之間有交流，所以玩呢個活動好有滿足感，加上揸起槍好有型，自己從來未試過咁有型。」至於獲勝嘅龔嘉欣自爆有遠視：「沒有想過會贏，平時掟飛鏢都唔會掟中個靶，以為玩競技射擊運動對女仔會難啲，但原來一啲都唔難。」

龔嘉欣自爆有遠視：「沒有想過會贏，平時掟飛鏢都唔會掟中個靶，以為玩競技射擊運動對女仔會難啲，但原來一啲都唔難。」

提到喺《殺手》中首次合作，祥仔嘉欣即互笠高帽，龔嘉欣話：「如果退休前未同祥哥（黎耀祥）合作到的話，絕對係遺憾。開頭未認識祥哥，以為對方好Cool，但合作過程發覺祥哥好照顧後輩，而且仲好專業，記得有場戲祥哥拍到身水身汗、膝頭都腫晒，我就等埋位食緊薯條，見祥哥一句怨言都冇，坐埋一邊飲水，印象好深刻。」祥仔大讚嘉欣係佢眼見最搏命嘅女演員，在拍攝過程中鮮有用替身，令佢非常佩服。

祥仔大讚嘉欣係佢眼見最搏命嘅女演員，在拍攝過程中鮮有用替身，令佢非常佩服。