成為媽媽後│大S產子曾斷氣差點送命：是女兒把我從鬼門關拉出來

台灣女星大S（徐熙媛）2010年和汪小菲結婚，先後生下女兒玥兒和汪希箖，她最近在內地節目《成為媽媽後》中，回憶起當時的緊急狀況，曾一度斷氣昏迷，是女兒玥兒將她從鬼門關中拉回來，她說：「玥兒對我來說，是一個很了不起的孩子。」

大S在產子的過程中，一度性命危殆。（影片截圖）

大S於2016年生下兒子汪希箖後，癲癇復發，她在節目上重提當日生命危殆的情境，「我生弟弟的時候我就斷氣了，被送到ICU重症病房，我一直在昏迷，只記得我要看到我的女兒、我要我的女兒。」醫生當時特別通融，讓大S的母親抱著2歲的玥兒進病房探望她，本來眼睛都張不開，意識模糊的大S，一見到玥兒，她的眼睛一下子就亮了，也許是因為看到女兒而重新燃起生存的意志，「然後我就覺得是玥兒把我從鬼門關拉出來。」她繼續回憶說道，「我永遠就是記得她那個時候，吸收住我的眼神，她接收到我給她的一個求救訊號，就是『玥兒你要幫忙媽媽照顧弟弟』，因為那個時候我不確定我能不能夠活下來。」

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2018年，大S因為在節目中一句「吃蝦一定要男人幫你剝」而引起熱議，被質疑有公主病，當時丈夫汪小菲高調為妻子護航，「她老公願意給她剝蝦怎麼了，生了倆健康的寶貝，走了一趟鬼門關還不能讓老公剝蝦啦？」又叫那些留言說要照顧公婆，自己包辦家務，連讓老公剝個蝦皮都不敢奢望的人，「好好審視一下自己的婚姻」，實力寵妻的行為，獲得高度讚揚。