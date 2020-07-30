台性感女星熊熊傳懷孕　神秘富二代身份曝光？經理人回應模凌兩可

有著「美胸女神」之稱的台灣女星熊熊（卓毓彤）之前曾多次被拍到與一名開著名車的男子約會，而現在則傳出她已懷有身孕，兩人還一起逛家具店，似乎在開始準備兩人婚後的新房。

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據「鏡週刊」報導，熊熊的男友鄭旭哲家裡是經營水電工程，所以身家豐厚，他之前有一段婚姻，不過只維持一年就離婚。與熊熊交往後，對她很體貼，日前熊熊在鄭旭哲的陪伴下去婦產科診所產檢，據悉她已懷孕十週，而雙方家長也見過面商討婚事，計畫先完成結婚登記，婚禮則等到熊熊生產完後再擇期舉行，熊熊也打算等到懷孕三個月過後，再公開這個喜訊。

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經理人對此表示，「熊熊近期確實較為豐腴，會請她好好注意管理，未來如果有其他好消息，一定跟大家分享，再次感謝。」所以熊熊沒懷孕？經理人回「有好消息一定分享」，並未否認懷孕一事，或許是因未滿三個月，還不便公開。

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