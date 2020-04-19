台女星曬好身材竟是錯？低胸盪漾玩遊戲被批觀感差　熊熊咁回應

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台灣女星熊熊3月參加《綜藝玩很大》錄影，為了迎接KID退伍，特地穿上超低胸服裝，在鏡頭前大露北半球，卻因此引起爭議。她18日PO文解釋這樣穿的原因，其實是起於錄影前KID在電話裡的一句玩笑話，然而被觀眾批評觀感不佳，為此公開道歉：「以後會更加注意。」

KID：「有沒有露胸部？有露胸部再來。」熊熊性感玩遊戲逐格睇▼▼▼

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熊熊在3月16日參加《玩很大》錄影，趕到台中支援KID和小鬼，事前通電話時被KID開玩笑問了句「有沒有露胸部？有露胸部再來」。她原本穿著樸素的、保守的黑色帽T，為了KID這句話，在趕到台中之後，還趁著等待他們到指定地點之前的空檔，特地先去了一趟一中街，新買一件低胸的衣服換上。

台灣女星熊熊。（IG@beargenie）

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然而，因為衣服領口太低，熊熊在玩坐爆氣球遊戲時，胸部也跟著動作不斷搖晃，在4月11日節目播出後，遭部分觀眾批評「賣奶」、「物化女性」。她自我安慰：「為了我的假老公，被罵也值得。」解釋當天真的只是單純想給KID和小鬼驚喜，很抱歉讓大家感到不舒服，並PO出玩遊戲玩到腿瘀青的照片，為了節目相當賣力。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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