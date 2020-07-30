【戰毒】周秀娜日日咀黃宗澤錫到咀腫：第一場戲就拍親熱戲

飾演反派嘅周秀娜同臥底Bosco，喺網劇《戰毒》中有一段令人熱血沸騰嘅感情戲。

網劇《戰毒》正在熱播，當中黃宗澤與周秀娜、羅嘉良三角關係錯綜複雜，Bosco同娜姐連場親熱戲，比劇中槍戰飛車更加激烈，就連周秀娜都笑言係入行以來咀得最激烈嘅一套劇：「錫得太激烈，每次收工都拍到個嘴唇紅紅腫腫！」

周秀娜難忘首場同黃宗澤對手戲就要親熱。

周秀娜憶述同Bosco首場對手戲已經好難忘：「同Bosco第一場戲便是拍親熱戲！大家都未熟悉對方，已經有愛情動作，所以第一次見面有點尷尬，不過Bosco好好，未埋位時會同我傾劇情、點做點做，就算有身體接觸亦會預先話我知，好顧及對手感受，令我拍攝時都感到好放心。」

周秀娜話由第一日開工到最尾，幾乎每日都有咀戲，錫到麻目。

戲中娜姐與Bosco有多場咀戲及床戲，每次都咀得好肉緊，娜姐直言係自己入行以來咀得最激嘅一套劇：「由第一日開工到最尾，幾乎每日都有咀戲，咀得太多最後錫到好純熟⋯⋯可能錫得太激烈，每日收工嘴唇都紅紅腫腫！所以我同Bosco都講笑，互相指對方係錫得最多嘅對手，由最初錫得尷尬，到最尾冇晒感覺⋯⋯無論如何，大家都是為部劇。」