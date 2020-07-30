泰國甜美女星染毒後光頭行乞　被發現慘死前四肢痙攣

演過《Noodle Boxer》（2006）等知名電影的泰國女星Tai Manusanan Pandee曾擁有甜美外表、飄逸長髮，但去年被發現在路邊行乞，不但骨瘦如柴兼剃光秀髮，而且精神狀態不穩，豈料最近卻傳出她猝逝消息，死時還四肢痙攣，終年33歲。

據泰國傳媒報道，淪落街頭多時的Tai死前曾向一名81歲長者求助，幸得對方收留Tai三日，而她暫住期間身體一直顫抖和流口水。到事發當日，收留她的長者見Tai一直未有起床，所以打算叫她起身，可以她早已斷氣，死狀悽慘。

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男友車禍後染毒癮 星途結束行乞度日

Tai Manusanan Pandee淪落街頭前拍攝過不少影視作品，亦試過到曼谷酒吧駐唱，每月收入有幾十萬泰銖（1港元約4泰銖）。不過Tai後來被發現吸毒，又在2016年7月、2016年12月兩度行竊被捕，出獄後從此一蹶不振，星途被迫結束。前年，她因為被社區居民當場捉到偷手機、現金而再度出現在人前，後來才被認出曾是女星。有報道便指出當年的一場車禍使她精神異常之餘，亦使她的歌手男友身亡，所以令她沉淪毒海。

有電視台去年追訪過Tai，發現她與母親的住處僅得帆布覆蓋，不但堆滿廢物，更到處蚊蟲，而Tai的精神狀況亦令人擔憂，她穿拖鞋坐在馬路邊唸着：「肚餓了，想要錢吃飯。」至於Tai的母親當時則透露女兒離開娛樂圈前已育有兩名分別8歲和6歲的小孩，吸毒被捕後生活出現劇變，又指女兒頭部曾遭到重擊，因此有一部分長不出頭髮：「我很擔心女兒，我寧願她死去，也不要過這樣的生活。」

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