黎諾懿親子活動億元豪宅曝光　複式連天台搞pool party都無問題

客龐有個小型停車場，小春雞至有4部戰車。

自從囝囝黎峰睿（小春雞）出世後，黎諾懿與老婆李潔瑩不時都會喺IG分享囝囝嘅生活點滴，每次睇到小春雞喺坐住架玩具跑車通屋走，又或者喺天台搞pool party、種植物時，網民都驚嘆連連，甚而喺google輸入黎諾懿時，會連隨出現「住邊」嘅搜尋建議。

疫情爆發嚴重，多個泳池關閉，有私家泳池嘅小春雞無有怕。（影片截圖）

點玩都得。（nicgogo＠IG圖片)

曾經住過劏房、又住過西貢村屋嘅黎諾懿，因為老婆嘅關係，所以曾有「五億女婿」嘅稱號，有傳2016年二人結婚時，外父外母因為擔心黎諾懿打無綫工朝不保晚，所以買入4千萬豪宅作為結婚禮物送予二人，屬真屬假不得而知，但黎諾懿自《愛·回家》馬壯一角上位後，工作成績、吸金力都有目共睹。

3歲小春雞間房除有偏廳外，仲可以打鞦韆。

婚後與老婆由西貢搬出市區嘅黎諾懿，入手何文田大型豪宅屋苑，由其IG相估計，單位應該係複式連天台，據地產網頁資料顯示，全屋苑有22個複式連天台單位，面積由2388至4136呎不等，部分採用6房3廳連4套房設計，而20呎特高樓底加上40呎長巨廳，更令人猶如置身獨立洋房一樣，市值過億。