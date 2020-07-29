【九五至尊】林韋辰演斯文敗類勁入骨　戲外兩段「父女戀」最轟動

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場一向有不少捧場客，而最近翻播、由江華和張可頤主演的《九五至尊》亦於今晚（29/7）深夜迎來第20集大結局，劇情講述「三公子」林韋辰在記者面前踢爆「大蝦」江華的真正身份是雍正皇帝，好在「四娘」張可頤適時扮癲解圍才平息風波，及後林韋辰打算向江華報復卻不慎撼親頭搞到思覺失調，最後江華和張可頤離開香港這塊是非之地，到「地球村」為土著謀福利。

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演斯文敗類出神入化

林韋辰在《九五至尊》中可算是奸到出汁，而他近年在不少劇集中亦扮演過不少斯文敗類型的角色，包括《棟篤神探》（2004）打算強暴蔡少芬的保險經理「梁仲文」、《福爾摩師奶》（2019）中最陰險的富商「喬百川」，以及《黃金有罪》（2020）中「沈岳泰」，每次演繹都入型入格。其實他未「敗類化」之前，亦在亞視演過不少斯文討喜的角色，當中最為經典的莫過於過百集長劇《再見豔陽天》（1996）的「方賀文」，他更憑角色勇奪「亞視視帝」稱號。

林韋辰曾憑《再見豔陽天》（1996）角色「方賀文」在1997年亞視《一個台慶頒獎典禮》中奪得 「最受歡迎電視劇男主角」獎項。（電視畫面）

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兩段「父女戀」最轟動

談起林韋辰不得不提其感情生活，今年58歲的他1989年與圈外台灣人Ivy Lin結婚，並育有一女林詩茵（Peony），可惜婚姻只維持至2006年。其後兩段「父女戀」亦非常轟動。2006年，他與2004年度亞姐冠軍、細他21年的呂晶晶拍拖，4年後兩人同以專注事業為由決定和平分手。2011年，他再與前網球港隊成員、2005年港姐李思雅拍拖，相差23歲的兩人愛得高調，6年間時常在網上曬愛，但後來由於性格不合、磨擦多，所以最後決定分手，未知現時感情生活狀況如何。

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