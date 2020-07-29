苗僑偉米雪客串劇集《愛．回家》　三哥笑言：未拍過點紅呀？

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》今日（29/7）在將軍澳電視城舉行探班活動，因應防疫需求，是次探班只安排攝影傳媒入內拍攝，文字記者則需等待活動完結後進行採訪。米雪和苗僑偉（三哥）均有現身宣傳活動並為劇集客串，三哥笑言參演過《愛．回家》必定會走紅：「今日嚟客串做返自己，佢做米雪姐，我做返三哥。順便叨下光，歐陽波比做一做都紅咗，破晒紀錄，未拍過《愛．回家》點紅呀？」米雪直言好享受拍處境劇，因為劇本日日不同而且對白輕鬆。

米雪和三哥均有現身宣傳活動並為劇集《愛．回家之開心速遞》客串。（葉志明攝）

新冠肺炎疫情嚴重，正忙於拍攝劇集《飛虎》的三哥指劇組人員做足防疫措施：「所有工作人員包括導演、攝影師都去做檢測，全部都冇事先可以埋位。團隊都由70、80人縮減到30、40人，大家都要有檢測陰性報告。演員未埋位就要戴口罩，袋晒消毒酒精，人同人之間唔好接觸，有一定距離。」

新冠肺炎疫情嚴重，正忙於拍攝劇集《飛虎》的三哥指劇組人員做足防疫措施。（葉志明攝）

政府再次收緊「限聚令」，今日起全面禁堂食，對米雪來說影響不大，相反她就替公公婆婆辛苦：「有啲婆婆會辛苦啲，平時佢哋唔出去買餸，又未必會煮，堂食對佢哋係最方便。公公婆婆會辛苦，但唔緊要，忍耐一段時間好快就好返。」三哥希望疫情能盡快控制，市民可以重回正常生活。

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