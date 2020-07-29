新冠肺炎｜楊明爆限聚令影響生意：生意有4成影響

無綫（TVB）劇集《迷網》今日（29/7）在將軍澳電視城舉行宣傳活動，主角楊明、高海寧（高Ling），陳曉華等均有現身，他們在台上大玩遊戲，楊明、高Ling更要接受大懲罰。

主角楊明、高海寧，陳曉華等均有現身宣傳活動。（葉志明攝）

疫情嚴重，政府收緊「限聚令」，今日起全面禁堂食，身為燉湯店老闆的楊明坦言生意下跌四成：「生意上有3、4成影響，剩係可以做外賣，連帶少咗人落街。但係呢個措施係想盡快終止疫情，大家都需要響應、聽話。希望少啲人出街，就少啲人確診，一至兩星期後希望形勢會好返好多。」

楊明的燉湯店會繼續營業，但會縮短營業時間，而員工收入則不受影響：「主力做外賣，營業時間縮短咗，畀員工多啲時間返去安全地方，始終喺條街或者鋪頭工作都有風險，最唔想見到同事身體唔舒服。員工收入唔會有影響，返工時間縮短但唔會扣減任何人工。」

政府收緊「限聚令」，身為燉湯店老闆的楊明坦言生意下跌四成。（葉志明攝）

全面禁堂食為很多人帶來不便，更有不少市民要在路邊吃飯，楊明直言有留意並替他們感到辛苦，但他認為要響應政府實施的防疫措施：「好心噏，冇一個地方可以畀佢哋舒舒服服食飯。大家頂住呢7日先，之後可能會有好大幅度改善，政府就會放寬返措施。連日確診數字過百，政府要用好辣招數先可以控制疫情，我係理解。政府都係想幫助自己社區，都想人民生活喺健康環境。所做嘅措施都有諗法同想達到嘅目的，一定要響應返。」

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