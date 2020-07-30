【三十而已】高海寧掌摑江疏影勁緊張　讚對手專業：佢叫我真打！

無綫（TVB）劇集《迷網》昨日（29/7）在將軍澳電視城舉行宣傳活動，主角楊明、高海寧（高Ling），陳曉華等均有現身，他們在台上玩遊戲玩得非常開心，楊明、高Ling更要接受大懲罰。觀眾除了連續在劇集《迷網》、《殺手》看到高Ling外，最近熱播的內地劇《三十而已》高Ling都有份參演，曝光率極高的她謙虛否認受公司力捧：「咁啱連續出，好慶幸角色人物性格唔同，所以唔太擔心觀眾會混淆。」

主角楊明、高海寧，陳曉華等均有現身《迷網》宣傳活動。（葉志明攝）

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提到高Ling在《三十而已》其中一幕要掌摑內地演員江疏影，但高Ling在拍攝時卻下不了手，最後要助導出馬給高Ling練習，才成功拿捏掌摑力度，她解釋這場戲在第一天拍攝，因而十分緊張：「嗰場戲係第一日嘅第二場，咁又唔熟，又冇溝通過，好難一巴就摑落人哋度。加上要帶感情，導演要求一Take過，有四部機，如果要NG就要由頭拍過，好大挑戰。佢（江疏影）都好專業，叫我『唔使顧忌，唔好緊張』，真打得喇，同埋試埋力度，好成功兩Take搞掂。」之不過，江疏影的粉絲卻責罵高Ling掌摑自己偶像，高Ling直言有留意並會輕鬆面對，認為有人喜歡就必定有人討厭。

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