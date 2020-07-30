陳自瑤IG遭黑客入侵兼勒索500美元　外籍男闖直播吸毒300人觀看

陳自瑤（Yoyo）經常在Instagram分享日常生活點滴，亦周不時大派福利分享性感泳衣照，但她的Instagram帳號於今日（30日）早上突然關閉，原來是因為她的帳號昨日遭不法分子入侵，並威脅她要交出500美元。

(chenchiyiu@Instagram)

為答謝觀眾支持，Yoyo公開了一輯珍藏水着照。（IG/ @chenchiyiu）

Yoyo昨晚在Facebook發文表示自己的Instagram帳號被黑客入侵：「緊急通知，想告訴大家，今晚我的被黑客入侵，拿走我的戶口，或勒索我要錢，才能拿回戶口 ，我的戶口，已經被換上了那個男人的頭像，如果他用我的戶口向你們做任何事不當的事 ，請小心，那個不是我！所以我要在這裏緊急通知大家，請大家注意！我正在找方法處理！」她亦一併上載與該名黑客的WhatsApp對話，對方講明這是他的賺錢方法，並表示如果Yoyo肯付500元美金（約3875港元），就會將帳號交回她手上。根據該電話的國際區號+90，推算該黑客很大可能來自土耳其。

（Facebook：陳自瑤yoyo）

（Facebook：陳自瑤yoyo）

然而，在Yoyo與該名黑客談判期間，她的Instagram帳號曾被另一名外國男子做直播吸毒接近2分鐘，更吸引300多人收看，當時Yoyo不少相片已被刪除，就連帳號名稱都被更改，她的Instagram帳號最後於今日早上被關閉。

（Facebook：陳自瑤yoyo）

（Facebook：陳自瑤yoyo）

Yoyo透露日前電郵收到一條假裝是社交網站人員要求用戶重新認證帳號的網址，並要求她必須在24小時內更新資料，否則就會關閉她的Instagram帳號。Yoyo卻竟當真，結果令黑客有機可乘，不但相片被盜，就連電話及電郵等個人資料都被對方套取，因此她提醒大家必須要在社交網站做雙重驗證保障自己。

（Facebook：陳自瑤yoyo）

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