【使徒行者2】神劇續作但收視後勁不繼　最大敗筆竟與陳豪有關？

2017年劇集《使徒行者2》於7月30日晚深夜時段重播，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》開路，好讓觀眾能夠重溫過去兩輯的劇情，再迎後續全新的故事。至於先播「2」再播「1」的原因，早前已有報道解釋是由於「2」是「1」的前傳，為了讓觀眾能順時間線去欣賞而作此安排。然而，當年由林峯、佘詩曼主演的《1》遠比《2》好成績，以收視為例，《1》的全劇平均收視為28點，最高見35點，更是2014年全年收視最高的劇集，反觀《2》全劇平均不足24點，最高收視亦只得26.7點，而且出現在首周。

《使徒行者2》的主演分別有三哥苗僑偉、周柏豪、袁偉豪、許紹雄、陳豪、宣萱以及黃翠如等。（劇集海報）

《使徒行者2》由公布演員陣容到大結局期間話題不斷，惟很多網友的感想都是「不及前作」。雖然《1》的兩住主角林峯和阿佘未能成為《2》的主演，但首集大受歡迎的角色如歡喜哥（許紹雄飾）以及卓Sir（苗僑偉飾）仍有出演，但可惜，作為前傳《2》的故事和角色背景卻與《1》的內容有所出入，例如歡喜哥的年紀，他在《2》的設定為60歳，但他在《1》中卻只得54歲，真正的逆生長；其次又例如歡喜哥在《1》曾交代自己老婆在獄中自殺身亡，更留下歡喜哥的兒子。但是《2》中由陳煒飾演的歡喜哥老婆卻沒有入獄，而且被是黑幫殺死。而到底《3》的歡喜哥又會有什麼變化？實在令觀眾非常期待。

除了《2》Bug位百出之外，網民對劇中的故事亦有所不滿，例如樂少峰（周柏豪）身中多槍依然救得返；宣萱的角色可有可無等等。不過最吸引觀眾眼球的「敗筆」仍然落在陳豪「頭」上！事關陳豪在《2》的髮型由啟播至結局都成為觀眾的焦點，幾乎所有人都認為陳豪得罪了髮型師，就連陳豪自己都曾經在公開活動上直認自己在劇中的髮型是敗筆，還懇請觀眾原諒！不過，陳豪的髮型原來有解釋的，《2》的編審葉天成曾在受訪時表示：「陳豪的造型給人藝術家、陰柔感覺，都是配合角色及性格，他雖是黑社會大佬，但讀過書又曾當兵。」

當年陳豪的髮型又真係幾突出：

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而《2》中最多人「否定」的是黃翠如的演技。在與《1》的女主角佘詩曼對比之下，觀眾都認為黃翠如的演出較為遜色，當時更有不少網民批評她是「世界級演技」，表情欠奉，更有網友直呼「退出演藝圈」。但在上個月才剛播畢的《那些我愛過的人》中，女主角黃翠如的演技大獲觀眾好評，足以證明翠如的演技有所提升，若是有追開TVB劇集的觀眾，不妨以此作為重溫《使徒行者2》的另一個角度，或者別有一番體會。

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