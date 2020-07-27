香港半島董事23歲A0千金豪宅曝光　日本節目徵男友條件嚇窒主持

有錢人的生活總是令人羨慕，讓人不禁想窺探他們的日常。最近，半島酒店集團董事的千金亮相日本綜藝節目，分享在香港和東京的貴族級奢華生活，公開5000呎的香港大宅和東京自住豪華獨立屋。她更在節目上招募男朋友，當她說出擇偶條件時，主持人都大吃一驚表示超不解！

(節目截圖)

今年23歲的Julia Colfer，其父親是半島酒店集團「香港上海大酒店有限公司」的董事局成員高富華（Nicholas Timothy James Colfer），是名副其實的富二代大小姐。最近她在東京以藝人和歌手發展演藝事業，並出席了日本綜藝節目《マルコポコリ！》，分享在香港和東京兩地的超豪華生活日常，令人大開眼界。

(節目截圖)

雖然Julia每天過著多姿多采的富豪生活，但戀愛經驗卻是零。23年保持A0的Julia決定在節目上公開徵男朋友，不過當她說出擇偶首要條件時，一班主持人都大為不解，究竟，那是甚麼驚人的要求？

👇👇👇點擊圖片及影片看Julia超奢華富豪生活及擇偶條件😲👇👇👇

+ 25 + 24 + 23

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：8位超有錢富二代日星

日本娛樂圈中有不少「富二代」偶像和演員，他們有些來自「名門望族」、亦有些出身「政治世家」，即使放棄演藝事業，也不愁無錢使。有日本網站分享了8個「含住金鎖匙出世」的藝人明星，「嵐」成員櫻井翔的爸爸是官商界重量級人馬、北川景子是日本前首相的親戚？！

👇👇👇點擊圖片看家底驚人的日本明星屋企幾有錢！🤑😮😮👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

觀看全文：8位超有錢富二代日星 櫻井翔父做副社長、北川景子親戚是前首相