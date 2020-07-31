歐陽娜娜整容？網友挖陳年相力證眼鼻驚人變化　歐陽妮妮IG親回應

台灣乖乖女歐陽娜娜2014年出道，2015年向美國柯蒂斯音樂學院提出休學，直至2018年才重返校園。近來她的演藝重心也轉往大陸，不過最近卻有網友發現，歐陽娜娜變得不一樣，疑似偷偷整形。

近日有網友在「小紅書」APP上曝光歐陽娜娜對比圖，直指歐陽娜娜昔日塌鼻，如今已變成挺鼻，懷疑歐陽娜娜動鼻子。該網友發現歐陽娜娜的鼻尖、山根「跟以前的側臉對比尤其明顯」，更指稱歐陽娜娜早期鼻翼比較肉「是典型的山根低鼻梁塌」，最後還看了看面相評論說：「看側臉會有點虐，額頭飽滿，中庭扁平，不夠立體，神似月亮船」。發文一出，引來眾多網友熱議，甚至有網友腦補討論起原來歐陽娜娜眼睛也有去做埋線。

有網友在小紅書分析歐陽娜娜細個與長大後的容貌，力證其眼和鼻疑似曾經整容，講到似層層，意外釣出家姐歐陽妮妮親自回應：

對此，歐陽妮妮則忍不住跳出來吐槽：「發現大家很愛說故事，看了真的笑死，說故事大王，頒獎」，對於網友留言討論串稱娜娜眼睛埋線，歐陽妮妮則無奈地說：「怎麼發現的哈囉...？」、「我妹去動這些我不知道，你們都知道？真厲害好好笑，樓下留言都頒發編故事大王第一名」。

不過，歐陽娜娜的確女大十八變：

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按圖睇埋家姐歐陽妮妮靚相：

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