歐陽娜娜演技差？何炅戥唔抵指「剪接累事」　惹網友批盲撐急道歉

台灣女星歐陽娜娜從音樂之路轉戰演藝圈，陸續演出電影、電視劇，還參加了演技競技綜藝節目《演員的誕生》，但卻被狂吐槽，屢屢被批演技差，給人「唔識做戲」的印象。 歐陽娜娜近日上內地綜藝節目《拜託了冰箱》，主持人何炅特別稱讚歐陽娜娜內心很強大，認為娜娜因節目設定或剪輯，呈現出的演技讓她備受質疑，甚至被貼上「不會演戲」的標籤，讓他感「不是心疼是憤怒」，直說：「我覺得不可以去傷害一個剛剛想學表演的小朋友」，豈料引起掀然大波，其後於微博道歉。

何炅語重心長地說道：「我覺得那樣的表演，要不就是比如說節目組的剪輯，要麼就是別人教的，因為那個說話的語氣都不是她。如果因為這樣的表演你去評價她的話，我反而覺得她不是不會表演那個，反而她是最會演的那個，因為她帶出了一個完全不是她本人的樣子。」

歐陽娜娜長期被批評演技差，何炅在節目中為她平反指是「剪接累事」，豈料聽在網友耳中變成「盲撐」：

何炅語重心長地說道：「我覺得那樣的表演，要不就是比如說節目組的剪輯，要麼就是別人教的，因為那個說話的語氣都不是她。如果因為這樣的表演你去評價她的話，我反而覺得她不是不會表演那個，反而她是最會演的那個，因為她帶出了一個完全不是她本人的樣子。」

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這段話播出後引起網友熱議，認為：「何老師（何炅）雖然是個好老人，但也不用這樣護著娜娜」、「歐陽娜娜演技真的不行啊」，而何炅事後發文回應，他透露其實當下說完覺得不妥，所以有和節目組溝通，但他認為「節目組可能覺得我是關心後輩還是呈現出來了。」何炅自謙：「我沒有資格點評表演，沒有權利評論其他節目，也不應該表達模糊有可能誤傷別人，這些我都會引以為戒，謹言慎行，也請大家監督。」

何炅事後發文回應，他透露其實當下說完覺得不妥，有和節目組溝通（微博截圖）

不過大部分網友認為何炅其實不需要致歉，畢竟是節目組選則將該內容放出來的，同時也稱何炅早有舞台劇經驗，說「沒資格」實在太謙虛，並稱點評角度不同，何炅也只是用長輩的角度關心後輩。

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