66歲肥媽無懼素顏以真面目示人　被指眉高似關公即反撃！

肥媽（Maria cordero）轉戰網上開直播教煮餸已經有一段時間，日前她就跳出教煮餸的框框，變身美妝KOL，素顏上陣分享她的日常妝容，她更講道：「好多人問我平時點化妝，今日開Live前有啲時間，順便同大家分享吓化妝，當然，我唔係專業的化妝師，平時俾人化得多，所以邊學就邊試吓自己化，唔知大家覺得點呢？」

肥媽近期大方分享日常生活！（陳順禎攝）

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現年66歲的肥媽無懼素顏上陣，意外獲大批網民讚皮膚好，沒有皺紋之餘更靚爆鏡。雖然亦有網民稱肥媽眉毛太高，十足關公，但亦有網民留言問肥媽：「其實我想問肥媽點解條眉畫得咁高？」肥媽亦大方回應：「其實癡咗（黏了）眼睫毛就唔覺得眉高。」而肥媽亦強調護膚：「每日洗面最緊要乾淨，依個我好勤力，同埋每日都做Mask。」

肥媽只花了十多分鐘就完成一個妝容！（影片截圖）

素顏上陣，勇氣可加！（影片截圖）

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