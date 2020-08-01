【辣伙頭．開火】陳欣妍被批離地　自認轉數慢：或者真係弱智

ViuTV煮食比賽《辣伙頭‧開火》正在熱播。（網上圖片）

ViuTV煮食比賽《辣伙頭》第一季大收旺場，火速開拍第二季《辣伙頭．開火》，賽制亦有所改動。由買食材到定價都要一手一腳包辦，第一季中表現出色嘅陳欣妍Shirley被網友批評定價離地，Shirley呢日就喺社交網親自回應。

藝人們分為兩組，由錄影廠鬥到實體餐廳大展拳腳，每場比賽會以營業額高低分勝負。不同於煮一味好餸得到評判歡心就完成。身為藍組隊長嘅陳欣妍飽受批評，有網友話：「其實Shirley chan都好X離地，下午茶菠蘿包都夠膽嗌36蚊。」Shirley截圖直接回應網友話：「因為之前教過我地成本x3=定價，所以其實係講緊要x3變咗36蚊咁點搞﹗」又話「自己自動摺埋而已。」似乎佢對網友意見都耿耿於懷。

身為藍組隊長陳欣妍飽受網友批評。（影片截圖）

陳欣妍CAP低網友留言親自回應。（IG：@shirleyelephant）

其後Shirley再發長文回應：「有好多人話點解我同第一季能力差咁多，其實呢季同第一季真心唔係玩緊同一樣嘢……我一向能力唔高但我鍾意諗得意菜式……呢個一向係我呢啲轉數唔快嘅人嘅方法，將勤補絀。但係呢季唔係咁，重點係好多經營餐廳上面，我真係一頭霧水，例如第一集就擺錯重點喺最驚嘅計數上面。好多時我會空白咗咩都聽唔到……或者你會話提早準備都做到咁差真係弱智，我想講，係我真係能力有限，但我做咗我個人200%我可以做的了。」

陳欣妍話第二季節目對轉數一向唔快嘅佢嚟講，相當具挑戰。（影片截圖）

陳欣妍長文回應。（IG：@shirleyelephant）