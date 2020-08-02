張繼聰離巢蕭定一轉投古天樂旗下　無綫封殺令遭解除有望再次拍劇

歌手出身，現年40歲的張繼聰於7年前加入無綫拍劇，其中他在劇集《收規華》首度擔任男一的角色，並於《萬千星輝頒獎禮2014》勇奪「飛躍進步男藝員」獎。其後他簽約蕭定一旗下，卻因為蕭定一與無綫發生了電影版《十月初五的月光》超時補水的官司，令到阿聰與他所屬的藝人一律遭無綫封殺，他在台慶劇《誇世代》成了他在無綫的告別作，之後他更轉攻影壇發展。然而今日就有報道指阿聰現已轉投古天樂旗下，不再是蕭定一旗下藝人，即代表他在無綫的「封殺令」可獲得解除，有機會再演出無綫的劇集。

張繼聰與蕭定一已完約。(張繼聰IG)

有傳阿聰早前已與蕭定一解約，現已簽約古天樂旗下，最近他更推出新歌《David Harleyson》，重拾他的歌手身份，外界就有傳他將會簽約無綫旗下的星夢唱片公司。而阿聰接受傳媒訪問時，也坦承自己已加盟古天樂公司旗下，但就否認是與蕭定一提早解約。他表示自己於今年7月約滿蕭定一公司，並沒有後悔過當年離巢無綫而跟對方合作，因為當時是想拍多些電影，強調這3年間大家合作愉快，也拍了好多電影，只是有些仍未上映。

佢否認與蕭定一提早解約。(張繼聰IG)

阿聰直言想繼續向電影方面發展，曾與古天樂合作過幾部電影，好欣賞對方，兩人亦師亦友。他又透露加盟費是開心價，但對他來說，演出機會比金錢更加重要，還有是要合作得開心。至於可會重返無綫拍劇，他表示要視乎公司的安排，未來會有好多計劃，任何演藝工作包括電影和舞台劇等都會做，不過會以拍電影為主，最緊要是有好劇本。他又多謝無綫給予他不少機會，令更多觀眾認識到他。對於有傳他將會加盟星夢，他就笑言沒有人與他傾洽過。

阿聰與古天樂合作過幾部電影。(張繼聰IG)

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