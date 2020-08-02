彭于晏驚傳曾與蔡依林秘戀三年　兩人愛得纏綿難敵彭媽媽棒打鴛鴦

現年38歲的台灣男神彭于晏（Eddie）縱然條件出眾，但至今依然單身，讓一眾「彭太」粉絲朝思暮想。他年前曾被盛傳與台灣樂壇天后，現年39歲的蔡依林 （Jolin) 有過一段情，有指兩人曾秘戀三年，且是一段苦戀，近日這段流傳已久的緋聞不知何故又再被翻出來報道。

台灣男神彭于晏。(彭于晏ig)

Eddie逆天顏值再加上爆肌身材，令他多年來深深俘虜住一班「彭太」的心，可是真正的彭太卻遲遲未有出現。其實Eddie入行至今曾先後與過多位女星傳緋聞，包括和大S 徐熙媛，兩人在拍攝《愛的發聲練習》的時候、還有和張鈞甯在拍攝《我在墾丁天氣晴》的時候、和郭采潔傳在拍攝《近在咫尺的愛戀》的時候，以及和舒淇等都傳出過緋聞。不過有指這些都不是真的，有些甚至被外界認為只是拍戲的宣傳技倆。他在圈中唯一一位真正有拍過拖的女朋友，只有Jolin，更有形容這是一場撕心裂肺的愛戀。

台灣樂壇天后蔡依林。(蔡依林微博)

多年前已有傳Eddie與Jolin曾經有過一段姊弟戀，Eddie於2006年經李威介紹進入Jolin的「蔡幫」，初次與Jolin有私底下的接觸，那時候的Eddie還是剛出道的小生，而Jolin卻已是天后級，兩人身份懸殊，但他們還是擦出了愛火花，展開了一段姊弟戀。可是Eddie的經理人劉瑋慈本來想將他的定位是像金城武那樣零緋聞，所以堅決反對他和Jolin的交往。據悉，當時Eddie和經理人鬧得很僵，他為了捍衛愛情而和公司唱起反調，這樣拉鋸了三年，最後卻是Jolin首先放棄了這段感情。

佢個真命天女仲未出現。(彭于晏ig)

有傳最初是因為Jolin被Eddie的靚仔樣迷倒，對他很有興趣，逐透過李威為她牽紅線認識對方。這段感情初萌芽時，兩人都要偷偷摸摸，就連他們身邊的工作人員都不知道。兩人曾於2007年被讀者向傳媒爆料，表示於倫敦逛街時巧遇Jolin和Eddie，之後Jolin又被影到夜訪Eddie家，不過兩人始終沒有公開承認過戀情。而這段情最大的阻礙竟是Eddie的媽媽。有指她對兒子女友的要求相當高，曾有人形容Eddie媽媽是一道符，不要說她不喜歡Jolin，她應該是不喜歡兒子所有女朋友，是她棒打鴛鴦間接導致兩人的分手。

彭于晏與他媽媽。(彭于晏ig)

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