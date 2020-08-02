Cursed獨家專訪│嘉芙蓮蘭科游泳擁國際排名　強體能應付艱苦特訓

荷里活新寵嘉芙蓮蘭科（Katherine Langford）憑Netflix人氣劇《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）人氣急升，最近在奇幻劇《天命之咒》（Cursed）中飾演湖中女巫，演技再度提升，其中古世紀的仙氣造型令劇迷眼前一亮。今次Katherine接受《香港01》獨家專訪，親自講解如何以全新角度重現亞瑟王傳說。

撰文：關穎賢

剪接：吳宇峰

《天命之咒》7月17日於Netflix上架後，一直穩佔香港區點播排行榜的第二位。（Netflix圖片）

2017年播出的《漢娜的遺言》為Katherine的演藝之路奠定成功基礎，對於參演中古世紀的劇集，Katherine坦言夢想成真：「我從小就喜歡看科幻動作的片種，跟大部分人一樣，我很喜歡珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）在《飢餓遊戲》中飾演的Katniss，亦有看安組蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的《盜墓者羅拉》。」更指作為一位女性和演員，在科幻動作片中逐漸看到女星擔起了重要的角色，是值得高興的事，而今次能夠參與女英雄的旅程，絕對是一件光榮的事。

談到劇集以中世紀亞瑟王傳奇最神祕的「湖中女巫」為主題，Katherine自言每次拍攝都會遇到不同的挑戰和困難，尤其在製作龐大的《天命之咒》。Katherine認為在飾演傳奇人物中的角色比起其他角色難度更高，而今次加入由《美國隊長》（Captain America）特技指導Steve Dent組成的超強特技團隊，鍛鍊騎馬和劍術是非常難得。

由於中古奇幻劇中的特技、騎馬和劍術元素缺一不可，加上首次初嘗武打場面，Katherine在開拍前每日接受至少4小時嚴格訓練。一旦開始按照這個嚴格的時間表進行拍攝，就會嘗試保持身體在最佳狀態，而自己在訓練或拍攝期間的小小受傷也是少不免的，最重要能夠挑戰自我。

相信有不少劇迷都不知道，在Katherine成為演員之前，曾經是一位擁有國際排名的游泳選手。可能就是因為從少接受既痛苦又苛刻的訓練，才能令Katherine更加堅定去追求完美，她笑言：「我曾夢想過參加奧運會，多方面考慮，從這麼小的年齡開始，這樣的鍛煉絕對可以使我好好運用身體，無論在專注和投入方面也對我有很大幫助。」

游泳對Katherine的人生來說是最重要的一部分，而當中學到的是做任何事情最重要的過程，而不是結果。儘管每天刻苦的訓練，去到比賽那一刻都不知道能夠達標，盡了力才讓自己無悔：「我在演藝生涯中的夢想是能夠繼續無止境學習，亦是我真正參與其中的電影和劇集的原因。」

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