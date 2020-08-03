威廉王子自爆曾向凱特送上最差禮物　粉絲爆笑：女唔係咁追㗎！

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃在2011年結婚，兩人結婚多年感情一直非常好，更誕下喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易小王子（Prince Louis），是英國王室的模範家庭。日前威廉王子接受BBC節目《That Peter Crouch Podcast》時，自爆在追求凱特的時候，曾送上「史上最差追女禮物」，令人捧腹大笑。

三位主持人跟威廉王子在節目中談到自己送給伴侶最差的禮物，其中一人表示曾送一棵樹給妻子，然後反問威廉王子能夠打敗這份禮物。而威廉王子亦承認在追求凱特的期間，買了一副望遠鏡給對方，原因是想跟對方一起觀鳥，並寓意希望兩人能夠看到將來。

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聽起來非常浪漫，但威廉王子深知這份禮物確實是非常糟糕，笑言：「就是在追求她的時候，我以為我們達成了共識。我甚至乎說服自己這跟禮物實在太棒了！」當被問到凱特看到禮物的反應時，威廉搞笑指回想起這件事都感到有點尷尬，而凱特當時亦摸不著頭腦：「她打開禮物便直接說『這是望遠鏡，究竟發生甚麼事？』。」

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雖然這份禮物非常騎呢，但威廉王子卻非常自豪，正正就是這份禮物成功吸引到凱特留意到自己，其後更讓兩人順利拍拖。另外，有不少網民看完節目後，都不禁在網上討論區留言指威廉王子的追女仔技術有點差，而送上望遠鏡的確是令人感到無奈，但女粉絲就大讚王子可愛，而望遠鏡背後的意思非常浪漫。