【收視滯後報告】三線劇齊齊上　《愛•回家》攝播一集咩原因？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是7 月20 日至7 月26 日。上次已經預測，由於第三波疲情的關係，劇集收視只會升不會跌，果不其然，今次三線劇集全線上升，即使評價不太好的《迷網》，也升了1.3點。

先講《迷網》，上次報告說過，雖然評價一般，但因為愈來愈多人晚上留在家中，所以收視依然會繼續升，今次由26.3點升至27.6點，未算很高，但至少不會成為今年的墊底劇。至於《殺手》的收視繼續上升，今次的30.3點再次打破該劇播出以來的紀錄，加上最後10集劇情開始進入高潮，相信收視會繼續升。

《殺手》愈來愈多人死，愈來愈精彩。（劇照）

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另外《愛•回家之開心速遞》今次的收視有30.2點，星期日的收視更有31點，成績又重返高峰！不過觀眾們可能會奇怪，在星期一至五的集數中，先播943至944集，中間播913集，之後再播946至947集，945集失蹤了，而913集又突然出現，十分奇怪。

監製林建祥在接受《香港01》時指，有時製作緊迫，例如有突發事件要抽起某些場口，就要立即調配，「有時未製作好道具，或者外景忽然唔去得，又唔想影響劇情，就會將一啲集數先抽上嚟播咗先。」

就係呢集《兄弟如阿四？》。（螢幕截圖）

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