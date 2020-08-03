初度遊｜30歲港男首次去旅行　住青年旅舍崩潰爆喊：周圍好冷漠

ViuTV嘅《初道遊》搵嚟三位男素人獻出佢哋嘅第一次旅行。節目第一位素人係70歲嘅洪叔，唔識英文嘅佢為見家姐，隻身勇闖英國，唔少網民睇完之後都大讚節目有質素；昨晚播出一集，主人翁係30歲、任職中學助教嘅Tony，首次遊日嘅佢，嘆過魚生、去過女僕cafe、採耳店享受日本妹嘅溫柔，唔少網民都笑佢毒得很。節目組眼見Tony非常甚為享受日本傳統民宿，於是幫佢訂一晚青年旅舍，好讓佢有另一番感受，點知Tony 完成Check in入房後，發現只得「床位」時，竟然情緒崩潰喊咗出嚟！「點解同我住嗰啲傳統民宿唔同？覺得自己好淒涼，第一次去旅行……周圍真係好冷漠，我好擔心自己嘅安全，因為唔知會遇到咩人」

以「衰過劏房」比喻青年旅舍嘅Tony愈喊愈崩潰，仲話唔明青年旅舍裡面嘅人，個個都只係瞓覺，唔願同佢溝通，令佢十分難受同感到危險……「同我諗嘅民宿唔同，你當我低能，好老實咁講，我好渺小，我只不過係灰塵……」Tony嘅言論，引嚟不少網民討論，指佢仲衰過港女。

其實Tony喺節目中，不時提到自己喺網上去旅行，但佢似乎唔多明白何謂現實與理想，就好似上一集佢去到嵐山竹林小徑後，發現人頭湧湧，即時表現得十分不滿，並謂「我上網睇相係無人架嘛，而家咁我點感受竹林嘅寧靜」；另外，最令網民笑爆嘅係Tony去品嚐人氣爆燈嘅「空氣梳乎厘」時，竟然以為牛油係雪糕，睇都睇就放入口……難怪節目旁白會話Tony為大家帶來好多歡樂。