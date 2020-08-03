【安心事件】黃心穎幾時可以復出？　樂易玲：咁深嘅問題遲啲答你

樂易玲表示好想揾黃心穎見面。(陳順禎攝)

無綫助理總經理兼邵氏電影執行董事及總經理樂易玲今日（3/8）現身無綫電視城出席Show8X網絡劇《一念》與微視頻《一刻》演員面試記者會。對於推出首屆網上演技訓練班樂小姐表示：「始終我哋都想搵一啲新血，呢個都係我哋嘅想法，如果唔係嗰啲現有嘅演員，咁唔係淨係一路睇住佢哋，觀眾都希望有啲新面孔。」

樂易玲同一眾show 8學員今日出席記者會，為娛樂圈加添新力軍。(陳順禎攝)

（會否安排黃心穎參與拍攝網劇試水溫？）樂小姐直言：「咁又未有咁諗，我都曾經有個念頭都想約佢出嚟傾下偈見下面，但係因為疫情關係，因為而家個個都唔係好想出街，咁等冇咁嚴重先啦。（有冇同佢電話聯繫？）我哋都有WhatsApp 溝通，但我又好想見下佢，睇下佢而家嘅狀態。（佢心情沈澱咗未？）我哋冇提起個件事，佢個人一向都好正面。（無綫幾時會將佢解凍？）咁深嘅問題我遲啲答你，要同佢傾清楚，又要同公司傾清楚，亦都要諗下而家，俾佢出嚟嘅話，係幫到佢又或者係害咗佢？（感覺得到樂小姐一路都冇放棄過佢！）都唔應該放棄佢，人人都做錯過嘢，要睇下佢錯嘅嘢有幾大囉，睇下仲有冇得重新嚟過，但呢啲都要天時地理人和。」