【新冠肺炎】星二代停課不停學　藝人父母到底教咗啲咩？

自2020年農歷新年開始，香港一直都受到新冠肺炎疫情影響到，除了要戴口罩出街戴足半年之外，學生停課、打工仔要都要在家工作！在沒有返學，就連興趣班都停課的情況之下，小朋友都被逼宅在家中，即使出街走走都要準備充足，做好防疫措施。而長期待家，正值好學時期的小朋友就只有靠父母親自教育，到底一班平日忙到日夜顛倒的藝人們如何教育下一代？

今年只得三歲的小春雞在黎諾懿的教導下進步神速！（IG@lokyilai）

在家學習，家長唯有親自教導，在出名重視家庭的黎諾懿悉心教導之下，現時年僅3歲的小春雞已經學識25個中文字。除此之外，最近小春雞更連日文46個平假名都識讀，連黎諾懿都自嘲：「看來峰峰的語言天份似媽媽，好在不似我」。除了語言之外，一眾藝人父母亦有教下一代肢體語言，例如徐榮教跳舞，李璨琛的2歲女女Lucy亦學識跳舞，而已她不止手舞足蹈，更非常有節奏感！不過肢體語言學得最傳神的定非林盛斌2歲大的仔仔阿Jaye，他在家學習期期學到騎馬，還找爸爸阿Bob的肚腩作為練習功具，阿Bob亦大感莫名：「做咩啫？」

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