陳曉東自拍照驚與薛芷倫余迪偉撞樣　網友：大家認得佢係邊個嗎？

最近微博有一張男藝人自拍照瘋傳問：「大家認得佢係邊個嗎？」雙眼皮深邃超高鼻再加V面兜下巴，居然係陳曉東！而且唔係網友惡搞修圖，而係東東19年初自己上載微博嘅自拍照，令人相當驚訝。

陳曉東當年真係好靚仔﹗（視覺中國）

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現年44歲嘅陳曉東，95年以歌手身份出道迅速走紅，2000年後開始轉往台灣及內地發展，2014年同台灣女友王妤嫻結婚後誕下2個囡囡，不時喺網上分享親子生活照，同兩個囡囡打成一片，強制隔離期間大享親子樂。

陳曉東曾曬出十年前後証件相，除咗件衫唔同完全無分別﹗ （微博：＠陳曉東）

有網友翻出陳曉東呢張１９年初自拍照，相當嚇人﹗（微博：＠陳曉東）

近年喺內地拍劇為主嘅東東，19年3月曾回到紅館舉行演唱會，當時已被指外貌有變，同當年《百分百感覺》中嘅靚仔Jerry相差甚遠，更有網友話同DJ余迪偉撞樣。呢次被內地網友翻出嘅自拍照，亦係19年初上載，有網友將佢同薛芷倫、張曦雯比較話似到十足。但睇返最近東東嘅生活照，又似乎變返順眼，到底係微調過度定修圖力度過猛，實在不得而知。

陳曉東近照，又好似變返順眼﹗（微博：＠陳曉東）

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