李光洙孖宋承憲李棟旭等五帥開見面會　網民預測劉在錫反應超爆笑

King Kong by STARSHIP娛樂昨日（3日）宣布，旗下五位大勢男演員宋承憲、李棟旭、柳演錫、李光洙和金汎，將於本月14日舉行全球粉絲見面會，並上傳黑白色的海報，馬上成為網上熱話。其中更有網民留言預測《Running Man》主持得知李光洙有份的反應，大開吐糟模式超爆笑。

宋承憲、李棟旭、柳演錫、李光洙和金汎一起舉辦見面會「Men and Mission」，可說是極度難得的機會。5位好戲男神各自有作品要聚在一起已非常難，除非年末頒獎禮，否則同框的機會相當少，因此見面會消息傳開後立即成為焦點，劇迷更形容海報有電影的感覺。公司表示這次見面會為了國內外的粉絲而準備，礙於疫情關係互相變得難交流，所以希望通過這次機會，給予粉絲更多力量和快樂時光。

宋承憲、李棟旭、柳演錫、李光洙和金汎將於14日舉辦見面會「Men and Mission」。（KINGKONG ENT.）

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當中諧星形象比演員形象更深刻的李光洙更成為焦點之一，有網民留言預測《Running Man》主持包括劉在錫、宋智孝和金鍾國等人，得悉李光洙要參加見面會後的反應。不少網友都紛紛留言「這對話有聲音！」，表示極大機會會在《Running Man》開場時發生。李光洙雖然在綜藝節目上表現突出，但他的演技其實相當細膩，近年亦進軍電影圈。今年百想藝術大獎上，他更憑《我的特級兄弟》獲得電影部分的「最佳男配角」。

有韓國網民預測《Running Man》的反應。（FB/@idolissue）

韓國網民留言翻譯：

金鍾國：呀！你為何在那兒湊熱鬧

梁世燦：這哥哥不是去主持的嗎？

李光洙：啊…真的要瘋了…

全昭旻：（拿了看板後逃走）看那個表情哈哈哈，在裝帥哈哈哈

李光洙：想死嗎？喂！拿過來！快交出來！

（Haha追過去用Maker在上面亂畫）

李光洙：呀！就說了不是這樣！

（宋智孝無語地看着）

李光洙：就說了是演員們一起的活動

劉在錫：呀呀！還不如交會費…這小子！

李光洙：啊…這哥哥為甚麼這樣...

（池錫辰想開口就被劉在錫打斷完場）