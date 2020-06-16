【Running Man】宋智孝被封最難控制成員　已讀李光洙10年仍未覆

韓國綜藝節目《Running Man》日前（14日）播出第507集，請來演員池昌旭、金裕貞、韓善伙和都想友擔任嘉賓，順道宣傳新劇《便利店新星》。開場時，一眾主持在閒聊期間，突封宋智孝為「最難控制成員」，李光洙更爆料她仍未回覆十年前的短訊。

宋智孝被封為《Running Man》中的「最難控制成員」。（SBS截圖）

宋智孝除了有「懵智孝」和「不良智孝」的稱號外，最近又多了「圍牆智孝」的名字。由於宋智孝長期不用IG等社交平台，又很少留意最新的韓劇及K-Pop等，因此被其他主持笑她經常與世隔絕。今集池錫辰首先點名宋智孝是最難控制的成員，笑言打電話給她的話，一週後才會收到回電；而李光洙則加碼爆料指，第一次完成《Running Man》錄影後向宋智孝發「辛苦了」的信息，但10年都仍沒有收到回覆，她可愛的新設定意外大受粉絲歡迎。

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日前宋智孝終於更新IG！（IG/@my_songjihyo）

一向極少更新IG的宋智孝，日前終於久違地上傳兩張照片，宣傳將於7月8日開播的韓劇《我們，愛過嗎》。宋智孝將在新劇中擔任獨守空房14年的單親媽媽，身為電影公司製作人的她獨力撫養孩子。就在這時，4位男人出現在她面前，4人性格各不同，預計將展開一段有趣浪漫的「五角關係」。《我們，愛過嗎》是宋智孝自《Lovely Horribly》後，相隔兩年的新作品，相信韓劇迷都非常期待。

宋智孝新劇《我們，愛過嗎》將於7月8日開播。（劇照）

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