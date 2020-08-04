馮盈盈自我修練演技　366呎香閨室內裝潢曝光

馮盈盈客廳地上有唔少紙袋,紮花唔知邊送呢?

無綫早前聯同鄭丹瑞推出網上演技訓練App「Show 8」，與一眾演藝人、著名導演、監製及幕後各大部門高手，深入訪談，分享演技及如何成為一個專業演員的心得。演技向來都引起不少爭議嘅馮盈盈亦都有報名參加，而佢嘅學習片段亦有在網上分享。

沙發上角嘅金色氣球，似係之前出現過在其IG上嘅「love」字樣氣球。

其中一條片，馮盈盈需要做出「你再埋嚟我開鎗」嘅模擬情景，或者係因為怕尷尬，所以馮盈盈選舉喺屋企拍攝，亦因為咁，令其香閨全面曝光。去年馮盈盈甩拖後，以港幣19,000元月租深水埗新盤匯璽嘅開放式一房單位，實用面積約366呎，有指其緋聞男友鄭衍峰亦不時出現於上址。

馮盈盈曾有分享昔日愛巢的照片（左)，其沙發與新屋的沙發同一樣。(右)。

片段中，盈盈在客廳做出倒地、跳沙發等動作，非常惹笑，但每次佢一倒地都會見地上有一列排得都幾整齊嘅紙袋，相信係客戶贊助產品，而茶几上，亦橫放著一束鮮花，另外，沙發後面，亦發現有唔少金色字母氣球，未知是否早前馮盈盈慶祝生日後，留下作為記念。另外，片段中嘅淺藍色沙發以及淺灰色地毯，與去年馮盈盈在昔日愛巢上拍照的沙發一模樣。

何文田愛巢放盤時，客廳留有粉紅氣球以及傢俱。

其實，去年舊愛Martin去年買入何文田豪宅區，面積565呎，2房2廳連500呎天台，當時馮盈盈亦有分享過愛巢照片，不過有指二人分手後，Martin放盤時單位好多野都原封不動，當中包括廚具、梳化、毛毯等等，未知是急於搬走定怕觸景傷情，或者係因為咁，所以盈盈將部份家具接收，搬到新居。不過，呢張充滿回憶嘅沙發，唔知緋聞男友鄭衍峰坐嘅時間會有咩感受呢。