專訪︱江美儀與吳君祥結束11年愛情長跑　由夫婦變回親人般的朋友

每位女生大概都曾幻想過，有一天會遇到心中的白馬王子，然後與對方相愛、相戀，再步入教堂組織幸福家庭，最後一起牽手到白頭。或者你亦曾以為自己就是童話中的女主角，可惜卻因誤會、了解、價值觀以至步伐問題令你和他無緣終老。江美儀與吳君祥（Vincent）拍拖11年，生活在鎂光燈下，結婚就成了二人間的秘密，在對方生命中曾留下重要的足印，無奈卻因激情不再，最終由伴侶變回如家人般的朋友，或者這就是他們最完滿的結局。美儀微微一笑：「我哋嘅感情已經昇華到親人，冇咗Passion，做朋友好舒服，冇得頂！」

江美儀與吳君祥於2005年相戀，最終因雙方步伐不一而結束長達11年的愛情長跑。（葉志明攝）

專訪︱江美儀曾因網民負評壓力爆燈 學懂看輕一切：解釋都冇用

到外國低調註冊 望保留只屬於和Vincent間的秘密

江美儀與吳君祥於2005年相戀，最終因雙方步伐不一而結束長達11年的愛情長跑。努力走出傷痛時，又被報章刊登瞞婚消息，江美儀解釋說不是要刻意隱瞞，只是當時她患有驚恐症，面對大眾窮追猛打的提問，她擔心自己會受不了：「我有驚恐症好多年，我又要話你聽我離咗婚，然後我又要面對班記者問點解，不斷重覆我好唔開心嘅嘢，我會冧。」

時常聽人說「結婚是兩個人的事」，但對於藝人來說，結婚是整個娛樂圈的事、甚至是大家茶餘飯後的話題。江美儀刻意到外國註冊結婚，希望可以保留只屬於她和Vincent間的秘密。縱然選擇了「機密」的按鍵，最後還是被傳媒全盤托出，美儀亦非常無奈：「做呢一行，好似生活喺X光機下，冇秘密。我哋嗰時就決定唔話畀人聽我哋結婚，就係一個小秘密，得我哋兩個知。諗住外國註冊冇死，我明明剔咗Confidential，話唔可以俾人查到我結咗婚。呀咁都查到，激死。」

江美儀刻意到外國註冊結婚，希望可以保留只屬於她和Vincent間的秘密。（視覺中國）

步伐不一決定分開 由夫婦變回如親人般的朋友

「相見好，同住難」，江美儀與吳君祥因生活習慣的不同令拗撬增加、各自為事業奮鬥時，卻忽略了對方的感受、個性獨立同時亦令對方感受不到被需要，她和Vincent的步伐慢慢不一而出現裂縫：「我好早要起身，佢又好夜先返就嘈醒我。我好攰，佢又起身開電視嘈醒我，好多拗撬積積埋埋，步伐就開始唔一致。後尾佢離開香港做嘢，兩個人分開咗兩個地方。結論係分開咗之後，好似親人咁仲舒服，大家冇咁大壓力。」

由夫婦變回如親人般的朋友，當中不多不少都包含着淡淡的無奈。曾經愛得轟烈，激情卻經不起時間的洗禮，有些人會選擇放手，放過自己、放過他人，以另一身份陪伴在對方身邊，同樣也是愛的一種：「我哋冇事發生，唔係有第三者。佢好了解我、包容我，只不過我哋嘅感情已經昇華到親人，冇咗Passion，做朋友好舒服，冇得頂！」

江美儀與吳君祥步伐不一決定分開，由夫婦變回如親人般的朋友。（葉志明攝）

經歷過不如意的愛情，美儀仍然渴望被愛、渴望有個可以依靠的肩膀。談到未來的另一半，她露出了笑容，如今她不再追求結婚、同居，只希望他像Buddy一樣陪伴在身邊。每段感情都令人成長，美儀學懂的是凡事不要太強勢，無論結局完美與否，能夠相遇、相識再到相戀也是一種緣份，不強求、一切隨緣，相信最好的總會來到。

場地提供：三姐海鮮飯店

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