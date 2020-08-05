陳凱琳坐月曬絕美童年照　力證純天然人仔細細氣質超然

陳凱琳（Grace）上月27日剛為鄭嘉穎再誕下一個寶貝仔鄭承亮（Yannick），兩年抱兩，認真幸福！正在坐月的Grace依然相當活躍，繼她在IG感謝照顧她與兒子的醫護人員，又再讚大仔Rafael跟弟弟相處很好後，她今日（5日）又再IG曬出自己的童年照，並講道：「生咗小朋友之後，我經常都會搵返自己細個嘅相。睇吓BB同我似唔似樣，哈哈！我諗好多媽媽都好似我咁，好鍾意幫BB不停咁影（其實成個手機都係佢哋啲video&photos)，希望咁做可以記錄低佢一步一步嘅成長，大個嘅時候睇返一定好開心。」

陳凱琳鄭嘉穎二年抱兩，一家四口好幸福。（Instagram：@kevincheng_official）

兩夫妻深情望住細仔。（Instagram：@kevincheng_official）

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照片可見，Grace從小就有幾分外國人五觀。眼大大的她，擁有就擁有甜美笑容，雖然她的兩名兒子比較像爸爸鄭嘉穎，但依然可見Grace真的是由細靚到大，氣質超然，果然是港姐冠軍！

從小就似一名小公主！（IG/@ghlchan）

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