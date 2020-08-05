陳展鵬為囡囡紮營令豪宅曝光　林子善：你屋企大到可以放帳幕！

在新冠肺炎疫情的威脅之下，各行各業都受到嚴重的影響，演藝界亦不例外，不少以前忙到連假都無得放的藝人，現在都多了時間在家中休息，趁機好好陪伴家人，陳展鵬 (煎Pan) 就是其中之一。他自從與太太單文柔結婚並育有一女後，即化身成family man，將家庭放在第一位，一有時間就會用來陪伴太太和女兒，還會不時把生活的點滴放上IG與大家開心Share，現在的他絕對是有女萬事足。

煎pan一家三口好幸福。(單文柔ig)

呢日煎Pan就將他為囡囡在家中所砌的營地照片和短片放上了IG，分別出了兩個post，還有IG story，亦意外地令他家中一角曝光。他留言表示：「疫情關係，好耐冇帶妳出街玩，希望加點新鮮感，囡頂住檔。終於有時間幫你紮個營，等妳2歲生日後再擴充。」可見他極之疼錫囡囡。而他的一班圈中好友同網民就錯晒重點，將焦點放了在他的豪宅上，紛紛留言指他的家很大很舒適。從相中可見窗外盡是一望無際的翠綠大自然，景觀極之開揚，林子善就留言問他：「你屋企大到可以放帳幕！」

煎pan囡囡小豬比。(單文柔ig)

點擊下圖逐格睇煎pan間靚屋，以及他一家的靚相：